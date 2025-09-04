Hiti mældist hæstur á landinu 29,8 stig við Egilstaðaflugvöll þann 16. ágúst og er það mesti hiti sem mælst hefur í ágústmánuði á Íslandi. Eldra met var 29,4 stig á Hallormsstað í lok ágúst 2021. Þetta er jafnframt mesti hiti sem mælst hefur á sjálfvirkri veðurstöð á Íslandi og hæsti hiti sem skráður hefur verið í landinu frá árinu 1946, þegar hitinn fór í 30,0 stig á Hallormsstað.
Óvenju hlýtt hefur verið það sem af er ári. Sumarið var hlýtt á öllu landinu, einkum á Austurlandi og tíðarfar almennt gott í júní, júlí og ágúst. Þetta er meðal þess sem fram kemur í uppfærslu Veðurstofunnar varðandi tíðarfar nýliðnum ágústmánuði.
Meðalhiti í Reykjavík í ágúst sem leið var 11,9 stig sem er nokkuð undir meðaltali frá árinu 1991. Meðalhiti á norðanverðu landinu var hins vegar nokkuð yfir meðallagi samanborið við síðustu ár. Meðalhiti mánaðarins var hæstur 12,8 stig við Blikdalsá á Kjalarnesi en lægstur var meðalhitinn 6,8 stig á Skálafelli. Mest frost í mánuðinum mældist -2,6 stig í Ásbyrgi þann 21. ágúst.
„Í Stykkishólmi hafa fyrstu átta mánuðir ársins aldrei verið eins hlýir frá upphafi mælinga 1845. Meðalhitinn þar það sem af er ári var 6,3 stig, sem er 1,4 stigum yfir meðallagi áranna 1991 til 2020. Í Reykjavík var meðalhiti fyrstu átta mánuði ársins 6,7 stig sem er 1,0 stigi yfir meðallagi áranna 1991 til 2020. Þar raðast meðalhiti mánaðanna átta í 5. hlýjasta sæti á lista 155 ára.
Meðalhitinn á Akureyri fyrstu átta mánuði ársins var 6,2 stig, sem er 1,3 stigum yfir meðallagi áranna 1991 til 2020. Þessir fyrstu átta mánuðir ársins hafa aðeins einu sinni verið hlýrri á Akureyri,“ segir meðal annars í færslu Veðurstofunnar um tíðarfar það sem af er ári.
Þá mældist heildarúrkoma í Reykjavík fyrstu átta mánuði ársins um 10% umfram meðalúrkomu áranna 1991 til 2020 og á Akureyri mældist heildarúrkoman um 20% umfram meðalúrkomu á sama tímabili.
Nánar má lesa um tíðarfar ágústmánaðar og það sem af er ári á vef Veðurstofu Íslands.