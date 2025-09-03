Eitt kynferðisbrot tilkynnt til lögreglu eftir Þjóðhátíð Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 3. september 2025 15:38 Fjöldi fólks safnast saman í brekkunni í Herjólfsdal ár hvert um Verslunarmannahelgina. Vísir/Vilhelm Lögreglunni í Vestmannaeyjum hefur borist ein tilkynning um meint kynferðisbrot sem átti sér stað í umdæmi hennar á meðan Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum stóð yfir um verslunarmannahelgina. Þetta staðfestir Arndís Bára Ingimarsdóttir, settur lögreglustjóri í Vestmannaeyjum, í svari við fyrirspurn fréttastofu. Líkt og greint var frá nokkrum dögum eftir lok hátíðarinnar vildi lögregluembættið ekki gefa upp fjölda tilkynninga um kynferðisbrot fyrr en búið væri að tryggja rannsóknarhagsmuni. „Lögreglan veitir ekki upplýsingar um brot fyrr en búið er að tryggja rannsóknarhagsmuni og á það við um öll brot,“ segir Arndís Bára. Hún segir lögregluembættið muni halda áfram að taka þátt í forvarnarverkefnum sem tengjast hátíðinni. Til að mynda er átak lögreglunnar, ríkislögreglustjóra og Neyðarlínunnar sem nefnist „Góða skemmtun.“ Þá hafi einnig verið útbúið ýmiss konar forvarnarefni sem dreift hefur verið á samfélagsmiðlum og á skjám í Herjólfsdal. „Þjóðhátíðarnefnd er einnig með sitt eigið forvarnarverkefni sem kallast „Er allt í lagi?“ og hefur lögreglan stutt við það verkefni. Mun lögreglan í Vestmannaeyjum áfram taka þátt og styðja þessi verkefni,“ segir Arndís. Lögreglumál Verslunarmannahelgin Kynferðisofbeldi Vestmannaeyjar Tengdar fréttir Fimm líkamsárásir í Vestmannaeyjum Lögreglunni í Vestmannaeyjum bárust tilkynningar um fimm líkamsárásir. Einn veittist að lögreglumanni og var handtekinn en viðkomandi var með kylfu og hnúajárn í fórum sínum. 4. ágúst 2025 11:02 Mest lesið Segir andúð meiri í garð Miðflokksmanna en trans fólks Innlent Kína sendir skilaboð til Bandaríkjanna og Trump svarar um hæl Erlent Rannsaka stórfellda líkamsárás í Seljahverfi Innlent Keyrðu hratt á hjólreiðastíg og tóku fram úr reiðhjólamönnum á háannatíma Innlent Vegaframkvæmdir við Höfðabakka valdi bæði umferðaröngþveiti og töfum Innlent Drekinn beraði vígtennurnar Erlent Tók dóttur sína og erfingja með til Kína Erlent Þriggja mánaða bið eftir greftrun: „Þetta var óbærilegur yfirgangur“ Innlent Felldu ellefu í árás á bát meintra smyglara frá Venesúela Erlent Húðin gleymi engu og ekki hægt að taka til baka skaðann sem er skeður Innlent Fleiri fréttir Eitt kynferðisbrot tilkynnt til lögreglu eftir Þjóðhátíð Stuðningurinn við Úkraínu beintengdur öryggi Íslands Dregið hefur úr skriðuhættu Gervigreindin taki undir ranghugmyndir og skorti næmni Svikahrappur bankaði upp á og hafði peninga af eldri borgurum Afsala hollvinasamtökum félagsheimilinu á Flateyri Leita enn manna eftir að hnífur var dreginn upp í Breiðholti Skýra mætti lög um útfarir til að koma í veg fyrir óvissu Vill skylda þá sem sæta nálgunarbanni til að bera ökklabönd Segir andúð meiri í garð Miðflokksmanna en trans fólks Kristrún í Kaupmannahöfn með Selenskí og fleirum Hundruð sprengjusérfræðinga koma saman á Íslandi Húðin gleymi engu og ekki hægt að taka til baka skaðann sem er skeður Kristrún fundar með Selenskí og öðrum leiðtogum í dag Heimilisofbeldi og umsátur varði samfélagið allt Rannsaka stórfellda líkamsárás í Seljahverfi Vegaframkvæmdir við Höfðabakka valdi bæði umferðaröngþveiti og töfum Enn eigi margir eftir að gera upp hug sinn um aðildarviðræður Vonast til að uppsagnir leiði ekki til flutnings fólks af svæðinu Laugarnestangi skrefi nær friðlýsingu Bjarnhólastígur gata ársins í Kópavogi Keyrðu hratt á hjólreiðastíg og tóku fram úr reiðhjólamönnum á háannatíma Vonbrigði að tillögu um símabann og samræmd próf hafi verið vísað frá Regnbogafánar víða við hún: Umræðan „grátbrosleg en samt grafalvarleg“ Þriggja mánaða bið eftir greftrun: „Þetta var óbærilegur yfirgangur“ „Borgarstjórn stendur með trans fólki og hinsegin samfélaginu öllu“ „Það logar allt í hinsegin samfélaginu“ Beið í marga mánuði eftir að jarða móður sína Komst upp úr sjónum af sjálfsdáðum Fækka eftirlitsaðilum verulega Sjá meira