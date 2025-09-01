Lögreglunni á Suðurlandi barst í morgun tilkynning um slagsmál í Fjölbrautaskóla Suðurlands og um nemanda sem var með hníf í fórum sínum. Málið er í rannsókn.
Í tölvupósti sem sendur var til foreldra síðdegis segir að í morgun hafi komið upp atvik milli tveggja nemenda. Brugðist hafi verið skjótt við og öryggi allra tryggt.
Þorsteinn M. Kristinsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi staðfestir í samtali við fréttastofu að um slagsmál hafi verið að ræða. Þá hafi lögregla fengið veður af því að nemandi hafi borið hníf en hnífnum hafi ekki verið beitt í slagsmálunum.
Hann segir lögreglu hafa fengið fregnir af málinu þegar atvikið var yfirstaðið og atburðarásin því enn óljós.
