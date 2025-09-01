Lögregla í Úkraínu hefur handtekið mann vegna gruns um að tengjast morðinu á stjórnmálamanninum Andriy Parubiy, fyrrverandi þingforseta landsins, síðastliðinn föstudag.
Volodimír Selenskí Úkraínuforseti staðfesti þetta í gærkvöldi en hinn 54 ára þingmaður var myrtur af manni sem sem klæddur var eins og starfsmaður flutningafyrirtækis í borginni Lviv. Leit að manninum hafði staðið yfir síðan.
Igor Klymenko, innanríkisráðherra Úkraínu, sagði snemma í morgun að hinn grunaði hafi verið handtekinn í Khmelnytskí-héraði í vesturhluta landsins.
Parubiy vakti mikla athygli í úkraínsku byltingunni í kjölfar Evromajdan-fjöldamótmælanna árið 2014 þar sem barist var fyrir nánari tengslum Úkraínu og Evrópusambandsins. Mótmælin leiddu að lokum til endaloka stjórnartíðar Viktors Janúkóvitsj sem var náinn bandamaður Rússlandsstjórnar.
Parubiy var forseti úkraínska þingsins á árunum 2016 til ágúst 2019.
Klymenko segir að rannsókn lögreglu bendi til þess að morðið hafi verið „vel skipulagt“ þar sem viðkomandi hafi rannsakað ferðaáætlun Parubiy og hvernig best væri að komast undan.
Í frétt BBC segir að myndefni – sem eigi þó enn eftir að sannreyna – sýni meintan árásarmann nálgast Parubiy á götu úti og draga upp byssu þar sem hann nálgaðist hann aftan frá. Lögreglustjóri Lviv segir að átta skotum hafi verið hleypt af.
