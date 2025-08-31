Milner næstelstur og næstyngstur til að skora í úrvalsdeildinni Hjörtur Leó Guðjónsson skrifar 31. ágúst 2025 22:45 Um 23 ár eru á milli fyrsta og síðasta deildarmarks Milners. Mike Hewitt/Getty Images James Milner varð í dag næstelsti leikmaðurinn í sögunni til að skora í ensku úrvalsdeildinni í knattspyrnu er hann skoraði úr vítaspyrnu gegn Manchester City. Milner skoraði af miklu öryggi af punktinum í 2-1 sigri Brighton gegn Manchester City og varð þar með sá næstelsti í sögunni til að skora í þessari sterkustu deild heims. Milner var 39 ára og 239 daga gamall þegar hann skoraði þetta fyrra mark Brighton gegn City, nánast sléttu ári yngri en elsti markaskorainn, Teddy Sheringham, sem var 40 ára og 238 daga gamall þegar hann skoraði sitt síðasta mark í ensku úrvalsdeildinni. Milner er ekki aðeins næstelsti markaskorari ensku úrvalsdeildarinnar frá upphafi, því hann er einnig sá næstyngsti. Hann skoraði nefnilega fyrir Leeds United þegar hann var aðeins 16 ára og 356 daga gamall. Það eru því um 23 ár frá því að hann skoraði fyrst í ensku úrvalsdeildinni og spurning hvort hann geti bætt met Sheringhams. Það er þó óhætt að segja að mörkin hafi ekki verið að koma á færibandi frá Milner undanfarið því þetta var fyrsta mark hans í deildinni frá því árið 2019. Þá skoraði hann fyrir Liverpool gegn Leicester, fyrir 2075 dögum. Enski boltinn Mest lesið Uppgjör: Pólland - Ísland 84-75 | Tækifærið á sigrinum hrifsað af Íslandi Körfubolti „Hjartað rifið úr okkur“ Körfubolti „Gestrisni Stjörnunnar til háborinnar skammar“ Fótbolti Glæsimark Szoboszlai tryggði sigurinn Enski boltinn Dómari tekinn af leik Liverpool og Arsenal nokkrum klukkutímum fyrir leik Enski boltinn Veifuðu eftir dómurunum sem flúðu af vettvangi: „Eðlilegt að þeir hlaupi í burtu“ Körfubolti Feðgarnir slógust eftir leik Sport Uppgjörið: Víkingur - Breiðablik 2-2 | Tíu Blikar nældu í sterkt stig á erfiðum útivelli Íslenski boltinn „Stórt stökk að flytja ein til annars lands sextán ára“ Sport Andri Lucas flytur til Englands Enski boltinn Fleiri fréttir Liverpool og Newcastle hafi náð samkomulagi um Isak „Höfum þurft að grafa djúpt til að finna leiðina að sigri“ Milner næstelstur og næstyngstur til að skora í úrvalsdeildinni „Ákvarðanir dómarana höfðu mikil áhrif á úrslitin“ Lazio í stuði og óvænt tap Inter „Gestrisni Stjörnunnar til háborinnar skammar“ „Skulduðum þeim sem mættu að gera betur“ Crystal Palace sótti fyrsta sigur tímabilsins Uppgjörið: Stjarnan - KA 3-2 | Guðmundur Baldvin fullkomnaði endurkomu Stjörnunnar með flautumarki Rayo Vallecano stöðvaði fullkomna byrjun Börsunga Uppgjörið: Fram - Valur 2-1 | Fram stal sigrinum gegn toppliðinu Uppgjörið: Víkingur - Breiðablik 2-2 | Tíu Blikar nældu í sterkt stig á erfiðum útivelli Albert og félagar ósigraðir en án sigurs Sigurður Bjartur með umdeilt sigurmark Uppgjör: ÍBV-ÍA 2-0 | Eyjamenn upp í efri hlutann Uppgjörið: Vestri – KR 1-1 | Hvorugt liðið náði í sigurinn sem þurfti Glæsimark Szoboszlai tryggði sigurinn City tapaði öðrum leiknum í röð en fyrstu sigrar Brighton og West Ham Sævar Atli kom Brann í 2-0 en það dugði ekki til sigurs Dómari tekinn af leik Liverpool og Arsenal nokkrum klukkutímum fyrir leik Rautt spjald og skellur í Íslendingaslag Fyrirliðinn ekki með landsliðinu og varnarmaður inn fyrir sóknarmann Búinn að græða meira en fjórtán milljarða á því að vera rekinn Blikar fá heimaleik í Evrópu tveimur dögum fyrir lokaumferð Bestu Diljá mætir Manchester United Baldur hefur mjög litla trú á því að Blikar verði Íslandsmeistarar í ár Andri Lucas flytur til Englands Gerir eins og Isak en vill komast til Newcastle Hneykslaður á United: Fögnuðu markspyrnu eins og þeir væru að vinna HM Kjartan Henry velur vítaskyttur FH en enginn hlustar á hann Sjá meira