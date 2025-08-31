City tapaði öðrum leiknum í röð en fyrstu sigrar Brighton og West Ham

Lærisveinar Pep Guardiola í Manchester City fóru tómhentir heim af suðurströndinni í ensku úrvalsdeildinni í dag eftir tap á móti Brighton. West Ham vann sinn fyrsta leik eftir markaveislu í lokin.
Brighton & Hove Albion vann 2-1 endurkomusigur á Manchester City og City liðið hefur því tapað tveimur leikjum í röð.
Þetta var fyrsti sigur Brighton á tímabilinu en liðið fékk bara eitt stig út úr tveimur fyrstu leikjum sínum.
City byrjaði á sannfærandi sigri en hefur nú tapað tveimur leikjum í röð, fyrst á móti Tottenham og svo í dag.
Brajan Gruda skoraði sigurmarkið á 89. mínútu með frábærri og yfirvegaðri afgreiðslu eftir að Kaoru Mitoma spilaði hann í gegn.
Erling Haaland kom Manchester City í 1-0 á 34. mínútu með skoti af stuttu æri eftir sendingu frá Omar Marmoush. City var með góð tök á leiknum fyrsta klukkutímann en gáfu svo eftir.
Þannig var staðan en reynsluboltinn James Milner jafnaði úr víti á 67. mínútu. Brighton voru síðan betri og sóttu sigurinn.
Afgreiðsla Gruda var fyrsta flokks og heimamönnum fögnuðu vel frábærum sigri. Varamenn skoruðu bæði mörkin.
Annað tímabilið í röð vinnur Brighton lið Manchester City á heimavelli sínum.
Staðan var markalaus í leik Nottingham Forest og West Ham United eftir 83 mínútur en West Ham menn skoruðu þrisvar sinnum á lokamínútum leiksins á City Ground í Nottingham.
Jarrod Bowen skoraði fyrst á 84. mínútu, svo Lucas Paquetá úr vítaspyrnu á 88. mínútu og loks Callum Wilson með skalla í uppbótatíma.
West Ham hafði tapað tveimur fyrstu leikjum sínum með markatölunni 1-8.