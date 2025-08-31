Rautt spjald og skellur í Íslendingaslag

Djurgården vann 4-0 stórsigur á tíu mönnum Norrköping á útivelli í Íslendingaslag í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Íslenski landsliðsmaðurinn Mikael Neville Anderson spilar með Djurgården og var í byrjunarliðinu í dag.
Hjá Norrköping voru þeir Arnór Ingvi Traustason og Ísak Andri Sigurgeirsson líka í byrjunarliðinu.
Arnór Ingvi gerði mistök í einu marki Djurgården og var tekinn af velli í hálfleik.
Djurgården kom í 2-0 í fyrri hálfleik eftir tvö mörk frá August Priske og Norrköping missti síðan Yahya Kalley af velli með rautt spjald á 44. mínútu.
Þriðja mark Djurgården skoraði Oskar Fallenius á 66. minútu og stuttu síðar fór Mikael Neville af velli enda sigurinn gulltryggður.
Djurgården átti eftir að bæta við fjórða markinu í lokin og vinna stórsigur. Djurgården er í áttunda sæti deildarinnar.
Daníel Tristan Guðjohnsen, Arnór Sigurðsson og félagar í Malmö urðu að sætta sig við 1-1 jafntefli við Degerfors á heimavelli.
Daníel Tristan spilaði allan leikinn en Arnór kom inn á sem varamaður sex mínútum fyrir leikslok. Daníel reyndi alls fimm skot í leiknum en náði ekki að skora.
Marcus Rafferty kom Degerforsí 1-0 á 10. mínútu en Adrian Skogmar jafnaði fyrir Malmö á 43. mínútu.
Degerfors fékk frábært tækifæri í seinni hálfleik en klikkuðu þá á vítaspyrnu.
Malmö missti AIK upp fyrir sig og er nú í fjórða sæti í deildinni.