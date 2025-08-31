Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, hefur þurft að gera aðra breytingu á landsliðshóp sínum fyrir komandi leiki í undankeppni HM.
Landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson var fyrir meiðslum í leik með Real Sociedad um helgina.
Orri getur af þeim sökum ekki verið með A landsliði karla í komandi leikjum við Aserbaísjan og Frakkland.
Arnar ákvað að kalla varnarmann inn fyrir framherja. Hjörtur Hermannsson kemur inn í hópinn en hann spilar með Volos í Grikklandi.
Íslenska landsliðið mætir Aserum á Laugardalsvelli 5. september og Frökkum á Parc des Princes í París 9. september.