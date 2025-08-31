Unnur Birna og Daði eru nýtt par

Leikkonan Unnur Birna Backman og plötusnúðurinn Daði Ómarsson eru nýtt par. Unnur birti mynd af Daða þar sem þau voru saman úti að borða í tilefni af afmæli Daða.
Á hringrás sinni birti Unnur Birna mynd af Daða og skrifaði við hana: „My baaaaaby á afmæli.“
Nýverið slitnaði upp úr sambandi Unnar og leikarans Pálma Kormáks Baltasarssonar eftir nokkurra ára samband. Þau bjuggu um tíma saman í Hollandi þar sem Pálmi var í myndlistarnámi.
Unnur útskrifaðist sem leikkona frá Listaháskóla Íslands árið 2022 og hefur síðan unnið í ýmsum sjónvarpsverkefnum. Hún fór með hlutverk í þáttunum Aftureldingu, Skvíz og Svörtu Söndum II en hún hefur einnig lesið inn á fjölda hljóðbóka ásamt því að hafa talsett teiknimyndina Rayu og síðasta drekann.