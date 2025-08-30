Aron Einar meiddur en Brynjólfur hleypur í skarðið

Aron Einar Gunnarsson hefur dregið sig út úr íslenska landsliðinu í knattspyrnu vegna meiðsla en liðið mætir Aserbaísjan og Frakklandi í undankeppni HM 2026 þann 5. og 9. september næstkomandi.
Brynjólfur Willumsson, leikmaður Groningen í Hollandi hefur verið kallaður inn í hópinn hans í stað en Brynjólfur, sem er 25 ára, hefur leikið tvo landsleiki fyrir Ísland og skorað eitt mark.
Aron Einar var lang leikjahæsti leikmaðurinn í hópi Íslands áður en hann þurfti frá að hverfa með 107 landsleiki.
Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, valdi tvo nýliða í landsliðshópinn sem mætir Aserbaídsjan og Frakklandi í fyrstu leikjunum í undankeppni HM 2026.