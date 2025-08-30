Ólafur Adolfsson var staðfestur í embætti þingflokksformanns Sjálfstæðisflokksins, á fundi þingflokksins í Valhöll dag. Hildur Sverrisdóttir, forveri hans í embætti, tilkynnti um afsögn sína í gær.
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður flokksins, tilnefndi Ólaf í embættið. Þingflokkurinn fundaði klukkan ellefu í dag, og staðfesti tilnefninguna.
Hildur, sem var yfirlýst stuðningskona Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur í formannseinvíginu í vor, sagðist segja af sér til að forða flokknum frá innri átökum við atkvæðagreiðslu.
Þetta gæti þýtt að Hildur hafi talið að atkvæðagreiðsla um nýjan þingflokksformann myndi kljúfa þingflokkinn eða að hún teldi sig ekki lengur njóta stuðnings meirihluta þingmanna Sjálfstæðisflokksins.
Venjan er sú að flokksformaður leggi fram tillögu um þingflokksformann sem þingmenn samþykkja yfirleitt einróma. Fréttastofu er ekki kunnugt um hvernig atkvæði féllu. Vilhjálmur Árnason verður áfram varaformaður þingflokksins.
