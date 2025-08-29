Lífið

„Ein­hvern tímann verðurðu að leyfa barninu þínu að flytja að heiman“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Rúrik Gíslason segir síðustu sjónvarpsseríu IceGuys hafa litið dagsins ljós og jólatónleikarnir framundan séu líklega þeir síðustu sömuleiðis.
Rúrik Gíslason segir síðustu sjónvarpsseríu IceGuys hafa litið dagsins ljós og jólatónleikarnir framundan séu líklega þeir síðustu sömuleiðis. Vísir/Vilhelm

Rúrik Gíslason segir jólatónleika IceGuys í Laugardalshöll 13. desember næstkomandi að öllum líkindum síðustu tónleika sveitarinnar, ef frá eru taldir mögulegir reunion-tónleikar í fjarlægri framtíð.

Rúrik, sem er einn meðlima IceGuys auk þess að vera fyrirsæta og leikari, hringdi inn í Brennsluna í morgun frá Madríd á Spáni til að ræða jólatónleikana og annað sem er um að vera hjá honum þessa dagana.

„Ég er að koma til Íslands á eftir, ég er að fara í brúðkaup hjá einum besta vini mínum á morgun. Ég er að fara í skemmtilegt Októberfest-partý hjá Heidi Klum og svo er ég að fara að leika í Netflix-mynd í september og koma fram í sjónvarpsþætti í Þýskalandi sem heitir Grill den Henssler þar sem ég þarf að grilla og elda eitthvað geggjað,“ segir Rúrik.

Viðtal Brennslunnar við Rúrik má hlusta í heild sinni hér að neðan:

„Aðallega einhver aumingi“

Af öllu sem þú ert, það er módelið, leikarinn, tónlistarmaðurinn og íþróttamaðurinn í grunninn, hvar horfirðu helst á þig í dag?

„Ég veit það ekki, er maður ekki aðallega einhver aumingi,“ segir Rúrik og hlær. „Ég veit það ekki, ég mun aldrei venjast því.“

Friðrik Dór, Jón Jónsson, Aron Can, Rúrik Gíslason og Herra Hnetusmjör skipa hljómsveitina Iceguys.Iceguys

„Tónlistarmaður? Það er mjög erfitt að segja að ég sé tónlistarmaður, ég teika fjóra bestu tónlistarmenn landsins í þessu IceGuys-dæmi þannig ókei, strikum það út af listanum. Leikari? Jújú, ég hef verið í bíómyndum og er að leika svolítið,“ bætir hann við.

Þá segist hann alltaf fá „ógeðslega skrítna tilfinningu“ þegar hann segi fólki að hann sé leikari.

„Byrjaði sem brandari og varð töluvert stærra en okkur óraði fyrir“

Strákasveitin IceGuys héldu vinsæla jólatónleika á síðasta ári og stefna á að endurtaka leikinn með tónleikunum „IceGuys jól“ í Laugardalshöll laugardaginn 13. desember.

„Við náum ekki að vera með jafnmarga tónleika og í fyrra, við náum bara að vera í Höllinni í einn dag sem þýðir að tónleikarnir verða færri en vonandi verður eftirspurn eftir miðum eins og í fyrra. Það var náttúrulega algjör sturlun hvernig þetta fór í fyrra,“ segir Rúrik.

„Allt sem IceGuys gerir er svona fantasíuheimur þannig ef við höldum tónleika verða það að vera bestu tónleikar sem fólk fer á,“ bætir hann við.

Meðlimir IceGuys hafi fundað töluvert í undirbúningi fyrir tónleikana sem Rúrik segir líklegt að verði síðustu tónleikar sveitarinnar.

„IceGuys byrjaði sem brandari og varð töluvert stærra en okkur óraði fyrir. En einhvern tímann verðurðu að leyfa barninu þínu að flytja að heiman,“ segir Rúrik.

„Aldrei að segja aldrei, kannski verður tíu ára reunion, IceGuys-reunion í Háskólabíói, ég veit það ekki,“

Sjá einnig: IceGuys seldi nítján þúsund miða

Þetta er hreinlega ekkert sem við höfum rætt, ef ég á að vera alveg að vera hreinskilin. En við höldum alla tónleika eins og þeir séu síðustu tónleikarnir okkar,“ segir Rúrik en miðasala fyrir jólatónleikana hefst klukkan 10 á mánudag á Tix.

