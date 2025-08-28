Fyrsta skrefið í átt að því að leysa Isak málið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. ágúst 2025 21:51 Nick Woltemade í leik með þýska landsliðinu í Þjóðadeildinni í sumar. EPA/ANNA SZILAGYI Newcastle virðist loksins vera að landa framherja og um leið er félagið að komast nær því að leysa vandamálið með sænska framherjann sinn Alexander Isak. Breska ríkisútvarpið segir frá því í kvöld að Newcastle sé að kaupa þýska unglingaliðsframherjann Nick Woltemade frá Stuttgart. Woltemade er 23 ára gamall og var orðaður við Bayern München í sumar en ekkert varð að því að hann færi þangað. Woltemade er á leiðinni í læknisskoðun og eftir hana verður hann orðinn leikmaður Newcastle. BBC hefur þó engar heimildir um kaupverðið en það má búast við því að félagið þurfi þar að slá félagsmetið. Það eru þær 63 milljónir punda sem Isak kostaði á sínum tíma þegar hann kom frá Real Sociedad. Isak er staðráðinn í að komast til Liverpool en Newcastle vill ekki selja hann fyrr en félagið sé búið að fá tvo framherja í staðinn. Newcastle hefur þegar hafnað 110 milljón punda tilboði Liverpool í Isak en sænski framherjinn mun eflaust kosta ensku meistarana 140 til 150 milljónir punda. Woltemade kom til Stuttgart á frjálsri sölu fyrir rúmu ári síðan og vann sér fljótlega sæti í liðinu. Hann skoraði 17 mörk í 33 leikjum á leiktíðinni og þar á meðal var mark í bikarúrslitaleiknum þar sem Stuttgart vann. Hann fór einnig á kostum með 21 árs landsliði Þjóðverja og varð markahæsti maður Evrópumótsins í sumar með sex mörk. Þýskaland fór í úrslitaleikinn en tapaði fyrir Englandi 3-2. Woltemade hefur verið líkt við þá Jamal Musiala og Lionel Messi en hann er tveir metrar á hæð og hefur því verið kallaður „Tveggja metra Messi-Musiala“. Ekki slæmum að líkjast. Enski boltinn Þýski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Ísland - Ísrael 71-83 | Skotin duttu ekki og EM byrjar á tapi Körfubolti Svona var drátturinn í Meistaradeild Evrópu Fótbolti Uppgjör: Virtus-Breiðablik 1-3 | Blikar lönduðu öllum milljónunum Fótbolti „Ég biðst afsökunar“ Körfubolti Sjáðu glaða Íslendinga hita upp í Katowice Körfubolti Fantasýn ræðir framtíð Wirtz: Blóðugur upp fyrir haus að pumpa í hann lífi Enski boltinn Sendi Albert inn á í hálfleik þegar útlitið var orðið svart Fótbolti Solskjær rekinn eftir tapið í kvöld Fótbolti Amorim gagnrýndur fyrir að horfa ekki á vítakeppnina Enski boltinn Einkunnir á móti Ísrael: Máttum ekki við svona hauskúpuleik hjá Martin Körfubolti Fleiri fréttir Fyrsta skrefið í átt að því að leysa Isak málið Chelsea búið að kaupa Garnacho Segja að þjálfari Hlínar hafi verið rekinn nokkrum dögum fyrir mót Fantasýn: Varar fólk við Richarlison Neyðarleg tölfræði Onana í vítakeppninni Amorim gagnrýndur fyrir að horfa ekki á vítakeppnina Fantasýn ræðir framtíð Wirtz: Blóðugur upp fyrir haus að pumpa í hann lífi „Við vorum algjörlega týndir“ United banarnir drógust á móti Leeds bönunum Eitt vandræðalegasta kvöldið í sögu Manchester United Isak gæti spilað fyrsta leikinn sinn á tímabilinu Albert bjartsýnn á að Eze sé lokapúslið: „Komin þvílík breidd í þetta“ Reiddist eigin aðdáendum en baðst svo afsökunar Rio grínaðist með söngva Liverpool fólksins Má ekki skipta um föt í búningsklefa Arsenal en má spila með liðinu Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford fór áfram en þrjú Íslendingalið úr leik Gordon bað bæði liðsfélagana og Van Dijk afsökunar Palace gerir hosur sínar grænar fyrir Akanji Borga fjörutíu milljónir punda fyrir kantmann sem skoraði tvö mörk í fyrra Höfnuðu fimmtíu milljóna punda tilboði í Strand Larsen Slot gagnrýnir Newcastle: „Þetta var ekki fótboltaleikur“ Segir að Dowman sé eins og Messi Gagnrýndu Bruno: „Hann átti skelfilegan leik“ Sjáðu sigurmark Rios og öll hin frá St. James' Park Hélt uppi meira en aldar gamalli hefð Van Dijk um Rio: Draumabyrjun en hann verður að vera auðmjúkur Rio setti nýtt Liverpool met Sextán ára strákur tryggði Liverpool öll stigin Selja „Isak er rotta“ treyjur fyrir utan völlinn og eldspýtur fylgja með Slot hefur enga samúð með Eddie Howe vegna Isaks Sjá meira