Eitt vandræðalegasta kvöldið í sögu Manchester United Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. ágúst 2025 21:21 Bryan Mbeumo skúrkur Manchester United heldur um andlitið á sér á meðan leikmenn Grimsby Town fagna sigri. Getty/George Wood Lengi getur greinilega vont versnað. Manchester United datt í kvöld mjög óvænt út úr enska deildabikarnum eftir tap í vítakeppni á móti D-deildarliði Grimsby Town. Þetta er eitt vandræðalegasta kvöldið í sögu Manchester United en allir geta glaðst með D-deildarliðinu sem vann þarna stórkostlegan sigur á stórliðinu. Jason Daði Svanþórsson og félegar eru þremur deildum neðar en fóru áfram á móti sjokkerandi slöku liði United. Jason missti af leiknum vegna meiðsla en fagnaði sigrinum örugglega með liðsfélögum sínum í leikslok. Grimsby Town vann leikinn 12-11 í vítakeppni en leiknum sjálfum lauk með 2-2 jafntefli. Bæði mörk Grimsby komu í fyrri hálfleiknum en leikmönnum Manchester United tókst að jafna metin í lokin og tryggja sér vítakeppni. Það héldu flestir að United væri búið að sleppa með skrekkinn með því að koma þessu í vítakeppnin en dramatíkin var hvergi nærri búin. Þar þurfti þrettán vítaspyrnur á hvort lið, til að fá fram úrslit. Úrslitin réðust þegar Bryan Mbeumo skaut í slá úr 26. vítaspyrnunni. Hann skoraði áður í vitakeppninni en það þurfti að fara hringinn og meira en það til að fá fram úrslit. Það er erfitt að sjá knattspyrnustjórann Ruben Amorim lifa svona vandræðalegt tap af ekki síst eftir slaka byrjun liðsins í ensku úrvalsdeildinni. Stuðningsmenn Grimsby Town sungu „Þú verður rekinn í fyrramálið“ og útlitið er vissulega ekki bjart fyrir knattspyrnustjórann Ruben Amorim. Amorim gerði margar breytingar á byrjunarliði sínu og meðal annars fékk slóvenski framherjinn Benjamin Sesko sitt fyrsta tækifæri frá byrjun. Sesko fann sig ekki og sóknarleikur liðsins var lengst af vandræðalega lélegur. Baráttan í heimamönnum var engu lík og stuðningsmennirnir stóðu sig frábærlega á áhorfendapöllunum. Charles Vernam skoraði fyrst á 22. mínútu eftir að hafa fengið boltann á fjærstöng og átta mínútum síðar var staðan orðin 2-0. Tyrell Warren kom boltanum yfir línuna eftir að markvörðurinn Andre Onana var í tómu tjóni eftir hornspyrnu. Sjónvarpsmyndavélarnar sýndu það þó að markið hefði líklegast ekki átt að standa vegna hendi á leikmann Grimsby. Þar var hins vegar engin myndbandsdómgæsla á þessum leik og markið fékk því að standa. United sendi þrjá stórstjörnur inn á í hálfleik í þeim Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo og Matthijs de Ligt en lítið gekk framan af. Það hlaut samt að koma að því að United ógnaði eitthvað fyrir alvöru. Bryan Mbeumo gaf United mönnum von þegar hann minnkaði muninn í 2-1 á 75. mínútu. Fékk tíma til að keyra á vörnina og skoraði með laglegu skoti. Pressan jókst mikið á lokamínútunum þar sem United reyndi að ná inn jöfnunarmarkinu. Christy Pym varði oft vel í markinu enda að eiga eitt besta kvöld lífsins. Harry Maguire náði loksins að skalla boltann í markið á 89. mínútu og tryggja United jafntefli. Matheus Cunha lét þar verja frá sér víti og Andre Onana varði eitt víti Grimsby. Það var búið að skora úr fimmtán spyrnum í röð þegar Bryan Mbeumo skaut í slána og úrslitin voru ráðin. Enski boltinn