Lífið

Ástarleikir á fjöl­breyttum stöðum

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Sérfræðingar segja að fjölbreyttni í kynlífi auki nánd og traust í samböndum.
Mörgum finnst að ástarleikir eiga aðeins heima innan veggja svefnherbergisins á meðan aðrir eru opnari fyrir að stunda kynlíf fjölbreyttari stöðum. Með því að brjóta upp rútínuna og stíga út fyrir þægindarammann má efla tengslin, auka nándina og tendra neistann enn frekar.

Í nýlegri grein á vef Women’s Health segir kynlífsráðgjafinn Amy Levine að það krefjist mikils trausts á milli einstaklinga að kanna nýjar hliðar á kynlífi:

„Það gefur ykkur tækifæri á að prófa ykkur áfram að nýjum og spennandi upplifunum.“ 

Hún bendir einnig á mikilvægi samþykkis milli einstaklinga áður en ákveðið er að færa kynferðislegar athafnir út fyrir heimilið: „Þetta á einnig við um þá sem kunna að vera í kringum ykkur sem hafa ekki óskað eftir því að vera áhorfendur af ykkur kynlífi,“ segir Levine.

Hún segist fagna því að fólk sé opið fyrir nýjum og ævintýralegum upplifunum í kynlífi en það sé mikilvægt að sýna tillitsemi og virðingu gagnvart öðrum sem kunna að vera í kring.

Hér að neðan má finna hugmyndir að nokkrum fjölbreyttum og óvenjulegum stöðum til að stunda kynlíf á.

Í bílnum

Bíllinn getur verið spennandi staður til að stíga út fyrir þægindarammann. Leggið hann á afskekktum stað að kvöldi til, þar sem þið njótið bæði næðis og hafið stjórn á aðstæðum.

Í garðinum eða úti á svölum

Kynlíf úti í garði eða á svölunum veitir næði og öryggi, en getur líka verið smá spennandi þar sem einhver gæti orðið var við ykkur.

Á hótelherbergi

Breytið um umhverfi og farið á hótel saman. Það er eitthvað sem gerir kynlífið enn heitara á fallegu hótelherbergi. Ef þið viljið bæta við smá spennu hafið þá gluggatjöldin opin á meðan.

Á ströndinni

Að sögn Levine eru það draumórar margra að stunda kynlíf á strönd. Hún mælir með því að fólk setji teppi undir sig til að forðast það fá sand upp í sitt allra heilagasta.

Undir berum himni í náttúrunni

Hver elskar ekki að njóta samverunnar undir berum himni umvafin fallegri náttúru í kyrrðinni. Þá sé gott að velja stað þar sem þið eruð umkringd trjám eða háu grasi svo að enginn sjái til ykkar.

