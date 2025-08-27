Ástarleikir á fjölbreyttum stöðum Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 27. ágúst 2025 21:00 Sérfræðingar segja að fjölbreyttni í kynlífi auki nánd og traust í samböndum. Getty Mörgum finnst að ástarleikir eiga aðeins heima innan veggja svefnherbergisins á meðan aðrir eru opnari fyrir að stunda kynlíf fjölbreyttari stöðum. Með því að brjóta upp rútínuna og stíga út fyrir þægindarammann má efla tengslin, auka nándina og tendra neistann enn frekar. Í nýlegri grein á vef Women’s Health segir kynlífsráðgjafinn Amy Levine að það krefjist mikils trausts á milli einstaklinga að kanna nýjar hliðar á kynlífi: „Það gefur ykkur tækifæri á að prófa ykkur áfram að nýjum og spennandi upplifunum.“ Hún bendir einnig á mikilvægi samþykkis milli einstaklinga áður en ákveðið er að færa kynferðislegar athafnir út fyrir heimilið: „Þetta á einnig við um þá sem kunna að vera í kringum ykkur sem hafa ekki óskað eftir því að vera áhorfendur af ykkur kynlífi,“ segir Levine. Hún segist fagna því að fólk sé opið fyrir nýjum og ævintýralegum upplifunum í kynlífi en það sé mikilvægt að sýna tillitsemi og virðingu gagnvart öðrum sem kunna að vera í kring. Getty Hér að neðan má finna hugmyndir að nokkrum fjölbreyttum og óvenjulegum stöðum til að stunda kynlíf á. Í bílnum Bíllinn getur verið spennandi staður til að stíga út fyrir þægindarammann. Leggið hann á afskekktum stað að kvöldi til, þar sem þið njótið bæði næðis og hafið stjórn á aðstæðum. Getty Í garðinum eða úti á svölum Kynlíf úti í garði eða á svölunum veitir næði og öryggi, en getur líka verið smá spennandi þar sem einhver gæti orðið var við ykkur. Á hótelherbergi Breytið um umhverfi og farið á hótel saman. Það er eitthvað sem gerir kynlífið enn heitara á fallegu hótelherbergi. Ef þið viljið bæta við smá spennu hafið þá gluggatjöldin opin á meðan. Mature romantic couple in white room Á ströndinni Að sögn Levine eru það draumórar margra að stunda kynlíf á strönd. Hún mælir með því að fólk setji teppi undir sig til að forðast það fá sand upp í sitt allra heilagasta. Undir berum himni í náttúrunni Hver elskar ekki að njóta samverunnar undir berum himni umvafin fallegri náttúru í kyrrðinni. Þá sé gott að velja stað þar sem þið eruð umkringd trjám eða háu grasi svo að enginn sjái til ykkar. Getty Kynlíf Ástin og lífið Tengdar fréttir Skiptir stærðin raunverulega máli? Það er algeng mýta að stærra typpi sé ávísun á betra kynlíf. Typpastærð getur verið mikið áhyggjuefni hjá karlmönnum þar sem þeir óttast að standa sig ekki í stykkinu og fullnægja bólfélaga sínum. 26. ágúst 2025 22:04 Níu ástæður fyrir því að stunda morgunkynlíf Þrátt fyrir að margir kjósi að stunda kynlíf á kvöldin eru fjölmargar góðar ástæður fyrir því að byrja daginn á kynlífi. Ekki aðeins vegna þess að það er skemmtilegt, heldur getur það haft jákvæð áhrif á líkamlega og andlega vellíðan. 22. ágúst 2025 20:01 Mest lesið Patrik kaupir glæsihús frænku sinnar Lífið Berbrjósta og bleikhærðar með byltingu Lífið Töluðu íslensku við mannhafið Lífið Fullkominn brúðkaupsdagur í sænskum kastala Lífið Fárveik í París Lífið Klæddist brúðarkjólnum daglega í stúdentsprófunum Tíska og hönnun Ástarleikir á fjölbreyttum stöðum Lífið Fullkominn kókos og chiagrautur að hætti Elísabetar Mettu Lífið Frumsýning á Vísi: Stikla fyrir aðra seríu af Bannað að hlæja Lífið Sóley og Kormákur skáluðu í síðsumarsólinni Lífið Fleiri fréttir Ástarleikir á fjölbreyttum stöðum Fullkominn kókos og chiagrautur að hætti Elísabetar Mettu Sóley og Kormákur skáluðu í síðsumarsólinni Segir lýtaaðgerðir hennar leið til að eldast með reisn Patrik kaupir glæsihús frænku sinnar Opnar sig eftir handtökuna Töluðu íslensku við mannhafið Hin 93 ára Jóhanna skríður enn um garðinn til að halda honum fínum Fárveik í París Fullkominn brúðkaupsdagur í sænskum kastala Skiptir stærðin raunverulega máli? Berbrjósta og bleikhærðar með byltingu Taylor Swift trúlofuð Taumlaus gleði og stjörnum prýddir tónleikar Stórstjörnur í mögulegum ástarþríhyrningi Leikur Elsu Lund í fatla eftir vondan skell Segir Gleðigönguna ekki vera fyrir sig en styður baráttuna Einbýlishús með möguleika á makaskiptum Sagan þegar Villi Vill ákvað að lagið Söknuður yrði í eigin jarðarför Frumsýning á Vísi: Stikla fyrir aðra seríu af Bannað að hlæja Dansinn dunaði á Menningarnótt Will Smith sakaður um að falsa áhorfendur með gervigreind Lil Nas X laus gegn tryggingu „Blessaður, þú ert með heilaæxli“ Woody Allen segist enginn aðdáandi Pútíns Ein glæsilegasta leikkona landsins selur slotið Lil Nas X ákærður fyrir brot á alríkislögum Ljúffengir hafraklattar með kaffinu Þetta eru keppendur Ungfrú Ísland Teen 2025 Hegðun Benedikts kom upp um bónorðið Sjá meira