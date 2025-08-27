Tveir nýliðar í landsliðshópnum Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 27. ágúst 2025 13:11 Hinn nítján ára Daníel Tristan Guðjohnsen fetar í fótspor bræðra sinna, föður og afa sem hafa allir leikið með landsliðinu. malmö Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, valdi tvo nýliða í landsliðshópinn sem mætir Aserbaídsjan og Frakklandi í fyrstu leikjunum í undankeppni HM 2026. Nýliðarnir eru Gísli Gottskálk Þórðarson, miðjumaður Lech Poznan í Póllandi, og Daníel Tristan Guðjohnsen, framherji sænska liðsins Malmö. Eldri bróðir Daníels, Andri Lucas, er á sínum stað í hópnum. Jóhann Berg Guðmundsson er ekki í hópnum sökum meiðsla en Aron Einar Gunnarsson var valinn. Ekkert pláss er fyrir Gylfa Þór Sigurðsson í hópnum. Íslenski hópurinn Markverðir: Elías Rafn Ólafsson - FC Midtjylland - 7 leikir Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 20 leikir Anton Ari Einarsson - Breiðablik - 2 leikir Aðrir leikmenn: Logi Tómasson - Samsunspor - 10 leikir, 1 mark Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 21 leikur, 1 mark Daníel Leó Grétarsson - SonderjyskE - 24 leikir Aron Einar Gunnarsson - Al-Gharafa SC - 107 leikir, 5 mörk Sverrir Ingi Ingason - Panathinaikos F. C. - 59 leikir, 3 mörk Guðlaugur Victor Pálsson - AC Horsens - 50 leikir, 3 mörk Bjarki Steinn Bjarkason - Venezia FC - 5 leikir Gísli Gottskálk Þórðarson - Lech Poznan Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 35 leikir, 4 mörk Þórir Jóhann Helgason - U. S. Lecce - 19 leikir, 2 mörk Stefán Teitur Þórðarson - Preston North End F.C. - 30 leikir, 1 mark Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 22 leikir, 3 mörk Albert Guðmundsson - ACF Fiorentina - 41 leikur, 10 mörk Kristian Nökkvi Hlynsson - FC Twente - 4 leikir Willum Þór Willumsson - Birmingham City F. C. - 18 leikir Jón Dagur Þorsteinsson - Hertha BSC - 46 leikir, 6 mörk Mikael Neville Anderson - Djurgårdens IF Fotboll - 33 leikir, 2 mörk Sævar Atli Magnússon - SK Brann - 6 leikir Andri Lucas Guðjohnsen - K.A.A. Gent - 34 leikir, 9 mörk Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 16 leikir, 7 mörk Daníel Tristan Guðjohnsen - Malmö FF Ísland mætir Aserbaídsjan á Laugardalsvellinum 5. september og Frakklandi á Parc des Princes fjórum dögum seinna. Að neðan má sjá upptöku af blaðamannafundinum þar sem Arnar kynnti landsliðshópinn og svaraði spurningum blaðamanna. HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Gætt af Interpol og sagt að fela fána fyrir leikinn við Ísland Körfubolti Uppgjörið: Breiðablik - Athlone Town 3-1 | Tvö mörk á tveimur mínútum og Blikar unnu Fótbolti Tveir nýliðar í landsliðshópnum Fótbolti Ástin sögð ástæða þess að Sancho vilji ekki Roma Fótbolti Hæsti fótboltamaður í heimi Fótbolti Arnar kynnti fyrsta hópinn í undankeppni HM Fótbolti Rio grínaðist með söngva Liverpool fólksins Enski boltinn Má ekki skipta um föt í búningsklefa Arsenal en má spila með liðinu Enski boltinn Bein útsending: Landsliðsmenn hita upp fyrir EM í Pallborðinu Körfubolti Strákarnir ekki fengið neinar hótanir Körfubolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Breiðablik - Athlone Town 3-1 | Tvö mörk á tveimur mínútum og Blikar unnu Tveir nýliðar í landsliðshópnum Arnar kynnti fyrsta hópinn í undankeppni HM Albert bjartsýnn á að Eze sé lokapúslið: „Komin þvílík breidd í þetta“ Ástin sögð ástæða þess að Sancho vilji ekki Roma „Hefur komið með stál og styrk og þekkingu inn í varnarleik Stjörnunnar“ „Ekkert auðvelt fyrir þann sem fer í hans skó“ Reiddist eigin aðdáendum en baðst svo afsökunar Sjáðu draumamark Tryggva, erfitt víti í rokinu og Valdimar leiða Víking til sigurs Rio grínaðist með söngva Liverpool fólksins Hæsti fótboltamaður í heimi Má ekki skipta um föt í búningsklefa Arsenal en má spila með liðinu Stjóri Ísaks Bergmanns vakti athygli fyrir klæðaburð sinn „Það er bæjarhátíð í Mosó um helgina og þú ert velkominn“ „Ætli þetta hafi ekki verið leikur tveggja hálfleika“ Hákon Rafn hélt hreinu þegar Brentford fór áfram en þrjú Íslendingalið úr leik Uppgjörið: Víkingur - Vestri 4-1 | Víkingar fóru illa með nýkrýnda bikarmeistara Celtic tapaði í vítakeppni í Kasakstan Gordon bað bæði liðsfélagana og Van Dijk afsökunar Uppgjörið: Valur - Afturelding 4-3 | Valur skoraði fjögur í seinni og endurheimti toppsætið Bröndby setur fimm í bann vegna slagsmála á Íslandi Heimir skildi fyrirliðann eftir heima Palace gerir hosur sínar grænar fyrir Akanji Taplausir síðan Caulker kom inn í liðið Borga fjörutíu milljónir punda fyrir kantmann sem skoraði tvö mörk í fyrra Höfnuðu fimmtíu milljóna punda tilboði í Strand Larsen Slot gagnrýnir Newcastle: „Þetta var ekki fótboltaleikur“ Fall reyndist fararheill hjá Eyjakonum Sjáðu Örvarnar hitta í mark á Meistaravöllum Segir að Dowman sé eins og Messi Sjá meira