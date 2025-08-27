Fótbolti

Tveir ný­liðar í landsliðshópnum

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Hinn nítján ára Daníel Tristan Guðjohnsen fetar í fótspor bræðra sinna, föður og afa sem hafa allir leikið með landsliðinu.
Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, valdi tvo nýliða í landsliðshópinn sem mætir Aserbaídsjan og Frakklandi í fyrstu leikjunum í undankeppni HM 2026.

Nýliðarnir eru Gísli Gottskálk Þórðarson, miðjumaður Lech Poznan í Póllandi, og Daníel Tristan Guðjohnsen, framherji sænska liðsins Malmö. Eldri bróðir Daníels, Andri Lucas, er á sínum stað í hópnum.

Jóhann Berg Guðmundsson er ekki í hópnum sökum meiðsla en Aron Einar Gunnarsson var valinn. Ekkert pláss er fyrir Gylfa Þór Sigurðsson í hópnum.

Íslenski hópurinn

Markverðir:

  • Elías Rafn Ólafsson - FC Midtjylland - 7 leikir
  • Hákon Rafn Valdimarsson - Brentford F.C. - 20 leikir
  • Anton Ari Einarsson - Breiðablik - 2 leikir

Aðrir leikmenn:

  • Logi Tómasson - Samsunspor - 10 leikir, 1 mark
  • Mikael Egill Ellertsson - Genoa CFC - 21 leikur, 1 mark
  • Daníel Leó Grétarsson - SonderjyskE - 24 leikir
  • Aron Einar Gunnarsson - Al-Gharafa SC - 107 leikir, 5 mörk
  • Sverrir Ingi Ingason - Panathinaikos F. C. - 59 leikir, 3 mörk
  • Guðlaugur Victor Pálsson - AC Horsens - 50 leikir, 3 mörk
  • Bjarki Steinn Bjarkason - Venezia FC - 5 leikir
  • Gísli Gottskálk Þórðarson - Lech Poznan
  • Ísak Bergmann Jóhannesson - 1. FC Köln - 35 leikir, 4 mörk
  • Þórir Jóhann Helgason - U. S. Lecce - 19 leikir, 2 mörk
  • Stefán Teitur Þórðarson - Preston North End F.C. - 30 leikir, 1 mark
  • Hákon Arnar Haraldsson - LOSC Lille - 22 leikir, 3 mörk
  • Albert Guðmundsson - ACF Fiorentina - 41 leikur, 10 mörk
  • Kristian Nökkvi Hlynsson - FC Twente - 4 leikir
  • Willum Þór Willumsson - Birmingham City F. C. - 18 leikir
  • Jón Dagur Þorsteinsson - Hertha BSC - 46 leikir, 6 mörk
  • Mikael Neville Anderson - Djurgårdens IF Fotboll - 33 leikir, 2 mörk
  • Sævar Atli Magnússon - SK Brann - 6 leikir
  • Andri Lucas Guðjohnsen - K.A.A. Gent - 34 leikir, 9 mörk
  • Orri Steinn Óskarsson - Real Sociedad - 16 leikir, 7 mörk
  • Daníel Tristan Guðjohnsen - Malmö FF

Ísland mætir Aserbaídsjan á Laugardalsvellinum 5. september og Frakklandi á Parc des Princes fjórum dögum seinna. 

Að neðan má sjá upptöku af blaðamannafundinum þar sem Arnar kynnti landsliðshópinn og svaraði spurningum blaðamanna.

HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta

