Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson kynnir landsliðshópinn fyrir fyrstu leikina í undankeppni HM 2026 og situr fyrir svörum á blaðamannafundi sem verður í beinni útsendingu hér fyrir neðan.
Ísland tekur á móti Aserbaísjan á Laugardalsvelli föstudaginn 5. september og flýgur svo í útileik gegn Frakklandi þriðjudaginn 9. september.
Ásamt Aserbaísjan og Frakklandi er Úkraína í riðli Íslands í undankeppninni.
Efsta lið riðilsins tryggir sig beint inn og liðið sem endar í öðru sæti fer í umspil upp á sæti á heimsmeistaramótinu sem fer fram í Norður-Ameríku á næsta ári. Þriðja og fjórða sætið gefa ekkert.
Ísland spilaði síðast landsleik í byrjun júní þegar liðið vann Skotland og tapaði gegn Norður-Írlandi í æfingaleikjum ytra.
Blaðamannafundurinn hefst klukkan 13:15