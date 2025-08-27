Fótbolti

Bein út­sending: Arnar kynnir fyrsta hópinn í undan­keppni HM

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Arnar Gunnlaugsson hefur úr mörgum góðum leikmönnum að velja.
Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson kynnir landsliðshópinn fyrir fyrstu leikina í undankeppni HM 2026 og situr fyrir svörum á blaðamannafundi sem verður í beinni útsendingu hér fyrir neðan.

Ísland tekur á móti Aserbaísjan á Laugardalsvelli föstudaginn 5. september og flýgur svo í útileik gegn Frakklandi þriðjudaginn 9. september.

Ásamt Aserbaísjan og Frakklandi er Úkraína í riðli Íslands í undankeppninni.

Efsta lið riðilsins tryggir sig beint inn og liðið sem endar í öðru sæti fer í umspil upp á sæti á heimsmeistaramótinu sem fer fram í Norður-Ameríku á næsta ári. Þriðja og fjórða sætið gefa ekkert.

Ísland spilaði síðast landsleik í byrjun júní þegar liðið vann Skotland og tapaði gegn Norður-Írlandi í æfingaleikjum ytra.

Blaðamannafundurinn hefst klukkan 13:15 og verður í beinu streymi í spilaranum að ofan.

Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta

