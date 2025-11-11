Fótbolti

Arna hélt hreinu og lagði upp sigur­markið

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Arna átti stoðsendinguna að sigurmarkinu í Róm. 
Arna Eiríksdóttir stóð vaktina í vörn Valeranga, hélt hreinu og lagði upp mark í 1-0 sigri á útivelli gegn Roma í Meistaradeild Evrópu.

Arna átti sendingu upp úr vörninni á Stine Brekken sem brunaði af stað, skaut við vítateiginn og skoraði eina mark leiksins á 40. mínútu.

Valeranga varði forystuna vel og þrátt fyrir að Roma hafi átt heil 22 skot skapaði liðið sér engin dauðafæri.

Þetta var fyrsti sigur Valeranga í Meistaradeildinni á þessu tímabili, eftir töp gegn Wolfsburg og Manchester United.

Sædís Rún Heiðarsdóttir var á varamannabekk Valeranga og kom ekki við sögu í leiknum.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna

