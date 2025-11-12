„Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. nóvember 2025 09:30 Björn Daníel Sverrisson er tekinn við sem þjálfari Sindra frá Höfn í Hornafirði en liðið spilar í 3. deildinni sem er D-deildin í íslenska boltanum. Vísir/Ívar Fannar Björn Daníel Sverrisson segist hafa lagt mikið á sig til að sannfæra eiginkonuna að flytja á Höfn í Hornafirði, en hún er sjálf ættuð þaðan. Hann er nú orðinn þjálfari fótboltaliðs Sindra þar í bæ. Stefán Árni Pálsson ræddi við hann. Björn Daníel lagði skóna á hilluna á dögunum. Hann lék 262 leiki fyrir FH í efstu deild og skoraði 58 mörk. Á nýafstöðnu tímabili skoraði hann átta mörk í 26 leikjum í Bestu deildinni. Á ferlinum lék Björn Daníel einnig með Viking í Noregi, AGF og Vejle í Danmörku. Hann spilaði átta leiki fyrir íslenska landsliðið. Björn var kvaddur með virtum eftir síðasta leikinn sinn með FH í Kaplakrika en hann skrifaði síðan á dögunum undir þriggja ára samning við Sindra. Á síðasta tímabili endaði Sindri í níunda sætinu í þriðju deildinni. Hefur fengið meiri áhuga á seinni árum „Á seinni árum hef ég fengið meiri áhuga á þessu og fékk þetta spennandi tækifæri í þessu flotta félagi í þessu fallega sveitarfélagi,“ sagði Björn Daníel. Eiginkona hans, Lukka Óðinsdóttir, er frá Höfn í Hornafirði en það er þó hann sem þurfti að sannfæra hana um að flytja fjölskylduna þangað. „Ég er búinn að vera mjög spenntur fyrir að flytja þarna og ég hef unnið svona markvisst að því að fá konuna með mér. Þegar þetta kom upp þá fannst mér þetta spennandi,“ sagði Björn. Tókst að sannfæra eiginkonuna „Ég er búinn að fá alltaf skot, síðan bara nánast ég kom þarna fyrst, um hvenær ég myndi koma og spila fyrir Sindra. Þegar maður var að hætta í fótbolta þá var þetta tækifæri til þess að fara inn í þjálfun þarna,“ sagði Björn „Ég gat ekki sagt nei og sem betur fer, eins og ávallt, þá studdi konan mín við það,“ sagði Björn en hverjar eru hans hugmyndir um þjálfun? „Ég hef sagt það, það er alltaf þannig með leikmenn að þeir hafa ákveðnar hugmyndir um hvernig þeir vilja þjálfa sín lið og þeirra hugmynd er alltaf betri heldur en hjá þjálfaranum sem þeir spila fyrir,“ sagði Björn. Útilokar ekki að taka fram skóna „Ég er bara alveg eins, þannig að ég ætla að prófa það sem ég held að sé gott til þess að þjálfa menn og bæta menn. Svo getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu og þurfi að setja mig í skóna ef við erum búnir að tapa fyrstu tíu leikjunum,“ sagði Björn. Það má horfa á alla fréttina hér fyrir ofan. Fótbolti Sveitarfélagið Hornafjörður Sindri Mest lesið Súkkulaðimjólkin sögð betri fyrir íþróttafólk en íþrótta- eða orkudrykkir Sport Norðmenn rífast um hvort kynferðisafbrotamaður eigi að spila með landsliðinu Fótbolti Fyrri úrslitaleikurinn af tveimur Fótbolti Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Enski boltinn Tveir áhorfendur létust á mismunandi tímum á sama leikvangi Sport „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Íslenski boltinn McIlroy glaður að vera laus við pólitíkina í golfi Sport Mætti í vinnuna eins og ekkert sé 48 tímum eftir heimsmet í 160 km hlaupi Sport Stólarnir gáfust ekki upp og gengu frá Manchester Körfubolti Ísold verður bolabítur og heldur til á upphafslóðum REM næstu árin Sport Fleiri fréttir „Getur vel verið að ég sé að tala með rassgatinu“ Eiður Aron fylgir Davíð Smára til Njarðvíkur Hefur þjálfaraferilinn á Hornafirði Íslenskan mesta eftirsjáin: „Tala hana mest fullur niðri í bæ“ Guðmundur Guðjónsson tekur við ÍR á ný Bikarmeistararnir komnir með nýjan þjálfara Óli Jó um lágpunkt ferilsins: „Fannst þeir koma illa fram við mig“ Brynjar Björn í Breiðholtið „Það er alltaf pressa að þjálfa Breiðablik“ Varar sig á því að Nik stelist í leikmenn: „Sagði hann það?“ Markadrottning Bestu deildarinnar framlengir „Hlutir sem gerast þarna sem sátu aðeins í mér“ Davíð Smári hikar ekki: „Við ætlum að vinna þessa deild“ Magnús verður áfram í Mosfellsbæ Pálmi í ótímabundið leyfi „Ég og Nik erum ágætis vinir“ Davíð Smári tekur við Njarðvík Jeffs tekur við Breiðabliki Leiðir Breiðabliks og Damir skilja „Við viljum koma Haukum á fótboltakortið“ Fram líka fljótt að finna nýja ást „Í ástarsorg er gott að finna sér nýja ást sem fyrst“ Fanndís hefur ekkert heyrt frá Val og íhugar að hætta „Það verður hundleiðinlegt að spila við Val“ Hermann tekinn við Val Fóru nýja leið í ár og auglýstu eftir þjálfara: Tommy Nielsen ráðinn Pablo og Óskar Örn inn í þjálfarateymi Hauka FH-ingar kveðja Kjartan Henry Tölur úr Bestu: Bjartur Bjarmi fór í flestar tæklingar af öllum Gísli semur við Skagamenn Sjá meira