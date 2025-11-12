San Marínó gæti tryggt sig í umspil HM-sæti með því að tapa nógu stórt

Íslenska karlalandsliðið dreymir um sæti í umspili um laus sæti á HM og þarf mjög hagstæð úrslit úr leikjum sínum til að ná þangað. Önnur smáþjóð í Evrópu er hins vegar í allt annarri stöðu.
Undankeppni HM í fótbolta gæti þróast þannig að líkurnar á því að San Marínó komist í umspil gætu aukist með því meiri mun sem liðið tapar á móti Rúmeníu.
Breska ríkisútvarpið fór yfir stöðuna.
Þessi heldur fáránlega atburðarás gæti orðið að veruleika vegna umspilskerfis Evrópu þar sem fjórir riðilsigrarar úr Þjóðadeildinni koma inn, á sama tíma og markamunur spilar hlutverk í undankeppni HM.
San Marínó hefur hingað til spilað sjö leiki í sínum riðli og er með sjö töp í röð og markamuninn 1-32 eftir meðal annars 0-10 tap fyrir Austurríki í október.
We've warned about it on Thursday, but now it's even more likely to happen.If 🇧🇦 BiH do not beat 🇷🇴 Romania, it will be in 🇸🇲 San Marino's best interest to LOSE to 🇷🇴 Romania last matchday by AS MANY GOALS AS POSSIBLE to maximize their chances of reaching WC playoffs via UNL.… pic.twitter.com/NSJHgRxSwb— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 12, 2025
Þær tólf þjóðir sem vinna sinn riðil fara beint á HM, en þeir tólf sem lenda í öðru sæti fara í umspil þar sem einnig koma inn þeir fjórir hæst settu af þeim sem unnu sinn riðil í Þjóðadeildinni af þeim sem eru ekki þegar komnir áfram eða í öðru sæti.
San Marínó hefur verið í D-deild Þjóðadeildarinnar en vann sinn riðil þar fyrir ofan Liechtenstein og Gíbraltar. Eins og staðan er núna er San Marínó lægst sett af fjórtán riðilsigurvegurum í Þjóðadeildinni.
Margir af riðilsigurvegurum Þjóðadeildarinnar munu enda í fyrsta eða öðru sæti í sínum undankeppnisriðlum fyrir HM, og það þrengir hópinn hjá þjóðum sem eru að sækjast eftir aukatækifæri í umspilinu.
If you thought this day couldn't get more crazy, check this out:‼️ San Marino 🇸🇲 may be only 2 games away from qualifying to the 2026 World Cup ‼️How is that possible?Best 4 UNL group winners who do not finish Top 2 in their WC qualifying group will go to WC play-offs.If… pic.twitter.com/np9ceMgKCE— Football Meets Data (@fmeetsdata) November 18, 2024
Eins og staðan er núna stefnir í að Wales, Rúmenía, Svíþjóð og Norður-Írland komist í svokallað umspil í gegnum Þjóðadeildina, á meðan Moldóva og San Marínó eru einu riðilsigurvegararnir úr Þjóðadeildinni sem gera það ekki miðað við núverandi stöðu í töflunni.
Það getur þó breyst, og fyrir San Marínó væri það kostur að Rúmenía tryggi sér annað sætið í H-riðli undankeppni HM á undan Bosníu og Hersegóvínu – þannig að annað sæti opnast í „Þjóðadeildarröðinni“.
Rúmenar mæta Bosníu á útivelli þremur dögum áður en allt ræðst á heimavelli gegn San Marínó. Ef Rúmenía og Bosnía enda riðlakeppnina með jafnmörg stig mun markamunur ráða úrslitum. Eins og staðan er núna eru Bosníumenn þremur stigum á undan Rúmenum, en þeir eiga útileik gegn toppliði Austurríkis í síðasta leik.
Rúmenía gæti þurft á stórsigri að halda til að komast fram úr Bosníumönnum á síðasta degi undankeppninnar – og um leið mögulega tryggt San Marínó ótrúlegt umspilssæti.
San Marínó hefur aldrei áður verið nálægt því að komast á stórmóti. Landsliðið hefur unnið þrjá leiki í sögunni, gert tíu jafntefli og tapað 206 leikjum.