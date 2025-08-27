Arnar kynnti fyrsta hópinn í undankeppni HM Ágúst Orri Arnarson og Kolbeinn Tumi Daðason skrifa 27. ágúst 2025 12:36 Arnar Gunnlaugsson hefur úr mörgum góðum leikmönnum að velja. vísir / vilhelm Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson kynnti landsliðshópinn fyrir fyrstu leikina í undankeppni HM 2026 og sat fyrir svörum á blaðamannafundi sem var í beinni útsendingu og textalýsingu á Vísi. Ísland tekur á móti Aserbaísjan á Laugardalsvelli föstudaginn 5. september og flýgur svo í útileik gegn Frakklandi þriðjudaginn 9. september. Ásamt Aserbaísjan og Frakklandi er Úkraína í riðli Íslands í undankeppninni. Efsta lið riðilsins tryggir sig beint inn og liðið sem endar í öðru sæti fer í umspil upp á sæti á heimsmeistaramótinu sem fer fram í Norður-Ameríku á næsta ári. Þriðja og fjórða sætið gefa ekkert. Ísland spilaði síðast landsleik í byrjun júní þegar liðið vann Skotland og tapaði gegn Norður-Írlandi í æfingaleikjum ytra. Að ofan má sjá upptöku af blaðamannafundinum en í vaktinni að neðan má lesa helstu tíðindi á fundinum.