„Ætli þetta hafi ekki verið leikur tveggja hálfleika“

„Við töluðum bara um að við ætluðum að fara út og klára þennan seinni hálfleik eins og menn,“ sagði Hólmar Örn Eyjólfsson, fyrirliði Vals, eftir 4-3 endurkomusigur liðsins gegn Aftureldingu í kvöld.
Valsmenn voru 0-2 undir þegar flautað var til hálfleiks í kvöld, en liðið snéri taflinu við og skoraði fjögur mörk áður en Afturelding svaraði með einu sárabótarmarki í lokin.
„Fyrri hálfleikur hjá okkur var bara ekki í boði. En við náðum að hrista það af okkur og ætli þetta hafi ekki verið svona leikur tveggja hálfleika,“ bætti Hólmar léttur við.
Þegar flautað var til hálfleiks var í raun ekkert sem benti til þess að Valsmenn myndu snúa taflinu við, enda hafði liðið hreint út sagt spilað mjög illa fyrir hlé. En hvað breyttist?
„Við höfum gert þetta nokkrum sinnum í sumar. Það er bara mikill karakter í þessu liði og við komum oft til baka eftir að hafa fengið skell í fyrri hálfleik. Við þurfum einhvernveginn að finna út úr því hvernig við getum byrjað leiki eins og við höfum oft verið að spila seinni hálfleikinn.“
„En ég er bara stoltur af liðinu því við komum virkilega grimmir út í þennan seinni hálfleik og skiluðum góðu verki þar, sem var nóg í dag.“
Valsmenn hafa orðið fyrir nokkrum áföllum undanfarið og misst mikilvæga leikmenn í meiðsli. Markvörðurinn Frederick Schram og markahrókurinn Patrick Pedersen eru frá vegna meiðsla, en Hólmar segir það ekki eiga að hafa of mikil áhrif á liðið.
„Þetta eru tveir, og fleiri, góðir leikmenn sem okkur vantar. En við erum með virkilega breiðan hóp og menn sem koma í staðinn og þurfa að stíga upp núna. Ég hef ekki miklar áhyggjur af því.“