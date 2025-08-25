Uppgjör: KR-Stjarnan 1-2 | Örvar kom Stjörnunni inn í titilbaráttuna Sesselja Ósk Gunnarsdóttir skrifar 25. ágúst 2025 20:00 Stjörnumenn fögnuðu í kvöld. Vísir/Diego KR tapaði fyrir Stjörnunni á Meistaravöllum í tuttugustu umferð Bestu deildar karla í dag. Örvar Eggertsson, leikmaður Stjörnunnar var sjóðheitur í dag og skoraði bæði mörk gestanna. Þrjú mikilvæg stig fyrir Stjörnuna sem eru nú í harðri baráttu um Evrópusæti. Gestirnir byrjuðu af krafti og komust strax yfir á áttundu mínútu leiksins þegar Örvar Eggertsson nýtti sér mistök í vörn KR og skoraði fyrsta mark leiksins. KR skapaði sér fjölda færa, en þrátt fyrir mikla yfirburði tókst þeim ekki að koma boltanum í netið. Staðan því 0-1 í hálfleik. Heimamenn komu út í seinni hálfleik í sama gír og tók þá einungis þrjár mínútur að jafna leikinn. Þeir héldu áfram að ógna marki gestanna en skorti nákvæmni í síðasta þriðjungi vallarins sem kom í veg fyrir frekari mörk. Stjörnumenn gáfust ekki upp og komu sér aftur inn í leikinn. Þeir náðu aftur forystunni á 87. mínútu þegar Örvar Eggertsson skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu og tryggði Stjörnunni þar með sigurinn. Með sigrinum fer Stjarnan upp í þriðja sæti deildarinnar og heldur þar með áfram góðu gengi. Liðið hefur snúið við blaðinu á undanförnum vikum og er nú komið í harða baráttu um toppsæti. Frammistaða KR-inga var í raun, en skortur á nýtingu færanna og veikleikar í vörninni var þeim dýrkeypt. Þjálfari liðsins, Óskar Hrafn Þorvaldsson stendur frammi fyrir erfiðu verkefni. Liðið þarf að fara að skora mörk ef þeir ætla að forðast fall í lok tímabils. Atvik leiksins Daníel Finns meiddist á 38. mínútu og þurfti að yfirgefa völlinn á börum. Það dró aðeins úr krafti Stjörnunnar eftir skiptinguna en náði KR ekki að nýta sér það. Seinna mark Stjörnunnar gerði það að verkum að heimamenn fóru í einskonar örvæntingarham og lögðu allt í að jafna leikinn, en án árangurs. Stjörnur og skúrkar Örvar Eggertsson flottur í dag hjá Stjörnunni, tvö mikilvæg mörk frá honum sem tryggði Stjörnunni sigurinn. Dómarar Jóhann Ingi Jónsson var á flautunni í dag, með honum á hliðarlínunum voru Ragnar Þór Bender og Kristján Már Ólafs. Eftirlitsmaður var Halldór Breiðfjörð Jóhannesson og varadómari Elías Ingi Árnason. Jóhann dæmdi leikinn vel í dag, engin vafamál og ekkert vesen. Örvar Eggertssonvísir/Diego Örvar Eggertsson: Tökum þessa þrjá punkta og förum brosandi heim Stjarnan sigraði KR á Meistaravöllum í 20. umferð Bestu deildar karla í dag. Örvar Eggertsson skoraði bæði mörk Stjörnunnar eftir föst leikatriði. „Það var fínt að skora tvö mörk í dag eftir hornspyrnu, það var gaman. Við vorum ekki góðir í dag. Ég var mjög ósáttur með spilamennskuna. Við tökum þessa þrjá punkta, sterka punkta og förum brosandi heim,“ sagði Örvar Eggertsson, markaskorari Stjörnunnar, eftir leikinn í dag. Með sigrinum í dag lyfti Stjarnan sér upp fyrir Breiðablik í 3. sætið. Góðu gengi Stjörnunnar heldur því áfram og er liðið að blanda sér í titilbaráttuna. „Næsti leikur er við KA og við hugsum bara um hann. Við tökum einn leik í einu og hugsum um okkur sjálfa.“ Jökull Elísabetarsonvísir/Ernir Jökull Elísabetarson: Förum ekki hærra með svona frammistöðu Stjarnan sigraði KR 2-1 á Meistaravöllum í 20. umferð Bestu deildar karla í dag. Stjarnan var hreint út sagt þó ekki sannfærandi með frammistöðu sinni í dag. „Ég er ánægður með sigurinn og stigin. Frammistaðan er ekki það sem situr eftir hjá mér. Við getum ekki spilað mikið fleiri mínútur svona eins og í dag.“ sagði Jökull Elísabetarson, þjálfari Stjörnunnar, eftir sigur liðsins gegn KR í dag. „KR voru betri meiri hluta leiksins í dag þó ekki allan tíman. Hluti af því liggur hjá mér og hluti hjá liðinu. Við þurfum saman að gera eitthvað betra og skemmtilegra næstu helgi.“ sagði Jökull. „Taktískir hlutir og lágt orkustig er það sem við þurfum að skoða. Við leyfðum þeim að svæfa okkur. Þá sofnum við og hættum að pæla í hlaupunum þeirra. Þá komust þeir upp völlinn og í árása stöður.“ sagði Jökull. Stjarnan er nú komið í 3. sæti með þrjá sigra á bakinu. Góðu gengi liðsins heldur áfram og er stefnan sett hærra en þriðja sæti. „Við ætlum hærra, þriðja sætið er ekki nóg. Við getum þó ekki að verið að horfa allt of hátt eftir þennan leik. Við förum ekki hærra með svona frammistöðu. Fullur fókus hjá okkur núna að nýta vikuna vel og gíra okkur vel upp í næsta leik.“ sagði Jökull. Besta deild karla KR Stjarnan