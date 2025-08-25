Hættir sem ritstjóri Kveiks Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 25. ágúst 2025 10:50 Ingólfur Bjarni (annar frá hægri) ásamt samstarfsfólki hjá Kveik á Edduverðlaunahátíð. Lengst til vinstri er Þóra Arnórsdóttir, fyrrverandi ritstjóri Kveiks, sem er nú upplýsingafulltrúi hjá Landsvirkjun, Vísir/Hulda Margrét Ingólfur Bjarni Sigfússon, ritstjóri Kveiks, hefur ákveðið að segja starfi sínu lausu sem ritstjóri fréttaskýringarþáttarins Kveiks á RÚV. Hann segir enga dramatík á bak við brotthvarf sitt. Hann sé einfaldlega orðinn þreyttur. Ingólfur Bjarni stingur niður penna á Facebook og segir starf ritstjóra Kveiks eitt mest spennandi en líka eitt erfiðasta starf í fjölmiðlum. Það sé nú laust til umsóknar. „Eftir átta ár í Kveik, 121 þátt – og tólf ár þar á undan í öðrum spennandi og strembnum störfum á RÚV – fann ég áþreifanlega í sumar að það væri komið gott. Ég hefði ekki orku í að keyra á 120% – og að ritstýra Kveik (eða bara vera í ritstjórninni) er þannig starf,“ segir Ingólfur Bjarni. Hann hafi rætt málið við Heiðar Örn Sigurfinnsson fréttastjóra sem hafi samþykkt beiðni Ingólfs um að láta af störfum sem ritstjóri Kveiks. „Það tengist engu drama, engum skandal, bara því að ég er búinn með batteríið.“ Hann ætli að hlaða rafhlöðurnar og mæta fullhlaðinn til starfa hjá RÚV þegar líði á veturinn. „Svo að hvorki RÚV né þau sem hlusta, horfa og lesa eru laus við mig enn. (Nánar um það síðar). Kollegarnir mínir í ritstjórn Kveiks, sem ég á vissulega eftir að sakna enda toppfólk, mæta með Kveik á skjáinn í haust, þegar liðið verður á september, rétt eins og undanfarin ár.“ Vistaskipti Ríkisútvarpið Fjölmiðlar Mest lesið Játa frelsisviptingu og rán en hafna manndrápi Innlent Yfirmaður heraflans er á móti hernámi og vill semja Erlent Betra að borga tryggingarnar en að sitja uppi með allsherjartjón Innlent Persónulegar og átakanlegar lýsingar í ævisögu Giuffre Erlent Lögregla kölluð til vegna einstaklinga sem tjölduðu í skógarrjóðri Innlent Hættir hjá borgarstjóra og aðstoðar nú ráðherra Innlent Skýrslur teknar af tíu börnum undir sex ára á síðustu 20 árum Innlent Tíunda skotið klikkaði Erlent Þýska velferðarríkið standi ekki lengur undir sér Erlent 13,3 milljarðar frá Íslandi til Úkraínu: Danska leiðin „ein sú besta“ til að styrkja varnir Evrópu Innlent Fleiri fréttir Vilhjálmur í Smáríkinu ákærður fyrir að selja eina hvítvínsbelju Hættir sem ritstjóri Kveiks Hættir hjá borgarstjóra og aðstoðar nú ráðherra Meirihluti hefur áhyggjur af laxastofninum nema í fjörðunum Jóhann tekur við af Gunnari hjá Landssambandi veiðifélaga Skýrslur teknar af tíu börnum undir sex ára á síðustu 20 árum Lögregla kölluð til vegna einstaklinga sem tjölduðu í skógarrjóðri Betra að borga tryggingarnar en að sitja uppi með allsherjartjón Játa frelsisviptingu og rán en hafna manndrápi Metaðsókn og söfnunarmet slegið 13,3 milljarðar frá Íslandi til Úkraínu: Danska leiðin „ein sú besta“ til að styrkja varnir Evrópu Steindór Örn endurkjörinn formaður Hallveigar Það logaði glatt í Bergþórshvoli á Njáluhátíð í Rangárþingi Skiptar skoðanir um stækkun Þjóðleikhússins Myndskeið af rallýslysi, sjálfstæð Úkraína og brennan á Bergþórshvoli Brotið á barni með því að loka það inni í einveruherbergi Leitar kofans sem hvarf í heilu lagi Vestfirðingar fagna í kvöld: „Þetta er bara mjög stórt“ Öll spjót beinast að ÍBR vegna skipulagsleysis og „rugls í ræsingu“ Hlaupið aftur í rénun eftir vöxt í nótt Þrjár líkamsárásir og yfir tuttugu ungmenni í athvarf Hver verður Íslandsmeistari í hrútaþukli? Kraftaverk að ekki fór verr þegar bíll hafnaði ofan á tveimur Akstursíþróttasamfélagið harmi slegið, unglingadrykkja á Menningarnótt og hrútaþukl Evrópusambandið, menntamál, stýrivextir og Gasa í Sprengisandi „Heilt yfir“ friðsamleg Menningarnótt en nokkrir ofbeldisfullir Skutu upp flugeldum í minningu Bryndísar Klöru Mölbraut rúðu í Þjóðleikhúsinu Stórhættulegur framúrakstur við Ingólfsfjall Algjört hrun í fálkastofninum Sjá meira