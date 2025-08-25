Innlent

Hættir sem rit­stjóri Kveiks

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Ingólfur Bjarni (annar frá hægri) ásamt samstarfsfólki hjá Kveik á Edduverðlaunahátíð. Lengst til vinstri er Þóra Arnórsdóttir, fyrrverandi ritstjóri Kveiks, sem er nú upplýsingafulltrúi hjá Landsvirkjun, Vísir/Hulda Margrét

Ingólfur Bjarni Sigfússon, ritstjóri Kveiks, hefur ákveðið að segja starfi sínu lausu sem ritstjóri fréttaskýringarþáttarins Kveiks á RÚV. Hann segir enga dramatík á bak við brotthvarf sitt. Hann sé einfaldlega orðinn þreyttur.

Ingólfur Bjarni stingur niður penna á Facebook og segir starf ritstjóra Kveiks eitt mest spennandi en líka eitt erfiðasta starf í fjölmiðlum. Það sé nú laust til umsóknar.

„Eftir átta ár í Kveik, 121 þátt – og tólf ár þar á undan í öðrum spennandi og strembnum störfum á RÚV – fann ég áþreifanlega í sumar að það væri komið gott. Ég hefði ekki orku í að keyra á 120% – og að ritstýra Kveik (eða bara vera í ritstjórninni) er þannig starf,“ segir Ingólfur Bjarni.

Hann hafi rætt málið við Heiðar Örn Sigurfinnsson fréttastjóra sem hafi samþykkt beiðni Ingólfs um að láta af störfum sem ritstjóri Kveiks.

„Það tengist engu drama, engum skandal, bara því að ég er búinn með batteríið.“

Hann ætli að hlaða rafhlöðurnar og mæta fullhlaðinn til starfa hjá RÚV þegar líði á veturinn.

„Svo að hvorki RÚV né þau sem hlusta, horfa og lesa eru laus við mig enn. (Nánar um það síðar). Kollegarnir mínir í ritstjórn Kveiks, sem ég á vissulega eftir að sakna enda toppfólk, mæta með Kveik á skjáinn í haust, þegar liðið verður á september, rétt eins og undanfarin ár.“

