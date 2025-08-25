Fer í aðgerð á föstudag og frá í sex til átta mánuði Valur Páll Eiríksson skrifar 25. ágúst 2025 11:00 Patrick Pedersen stígur ekki út á fótboltavöllinn næstu mánuði. Daninn Patrick Pedersen á langt bataferli fyrir höndum í kjölfar hásinarslita í úrslitaleik Vals og Vestra í Mjólkurbikar karla í fótbolta um helgina. Hann fer undir hnífinn á föstudag. Pedersen féll sárþjáður til jarðar þegar rúmur stundarfjórðungur var liðinn af síðari hálfleik í úrslitaleik helgarinnar. Hann leit um öxl og virtist halda að sparkað hefði verið aftan í fótinn á sér en engin snerting átti sér stað. Strax virtist ljóst að um hásinarslit væri að ræða og hefur það fengist staðfest. Hinn 35 ára gamli Pedersen hefur glímt við, en spilað í gegnum, kálfameiðsli í sumar en nú er ljóst að hann spilar ekki meira á leiktíðinni. Margur sá fyrir sér að Pedersen myndi bæta markamet sem Benóný Breki Andrésson setti með KR í fyrra en Pedersen hafði skorað 18 mörk í 19 leikjum í sumar. Markametið er 21 mark. Fyrr í sumar bætti Patrick markamet efstu deildar er hann skákaði Tryggva Guðmundssyni sem markahæsti leikmaður í sögu efstu deildar hér á landi. Um var að ræða martraðardag fyrir þann danska sem verður frá í hálft ár hið allra minnsta. Á hinn bóginn átti bróðir hans draumadag, Jeppe Pedersen skoraði sigurmark Vestra með bylmingsskoti og tryggði Vestfirðingum fyrsta bikartitil í sögu félagsins. Vísir hefur fengið tíðindin af meiðslunum staðfest frá fulltrúa Vals og fer Pedersen í aðgerð á föstudaginn kemur áður en langt bataferli tekur við. Gert er ráð fyrir að hann verði frá í sex til átta mánuði. Patrick Pedersen var borinn af velli. vísir / ernir Meiðslin eru mikið áfall fyrir Val í titilbaráttunni og Patrick í raun eini hreinræktaði framherjinn í leikmannahópi liðsins. Tryggvi Hrafn Haraldsson leikur fyrst og fremst sem kantmaður en hefur leyst framherjastöðuna í sumar. Aron Jóhannsson spilaði þá sem fremsti maður síðustu mínúturnar í leik helgarinnar en hann hefur ekki leikið sem framherji um nokkurra ára skeið - en spilaði þó þá stöðu í bæði hollensku og þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta á sínum tíma. Valur er á toppi Bestu deildar karla með 37 stig eftir 19 leiki, tveimur stigum á undan Víkingi og fimm stigum á undan Breiðabliki sem er með 32 stig í þriðja sæti. Stjarnan er með 31 stig í fjórða sæti og mætir KR í Vesturbæ Reykjavíkur í kvöld. Víkingur mætir Vestra annað kvöld í Víkinni en Valur mætir Aftureldingu á Hlíðarenda. Allir þrír leikirnir, sá í Vesturbænum í kvöld og hinir tveir á morgun, verða allir í beinni á rásum Sýnar Sport. Allt það helsta úr úrslitaleik laugardagsins, þar á meðal þegar Patrick meiðist og sigurmark bróður hans Jeppe, má sjá í spilaranum. 