Tafir hafa orðið á framkvæmdum við Sundhöll Reykjavíkur og verða því einhverjir dagar í að hún verði opnuð á ný. Lauginni var lokað fyrir sléttri viku og stóð upphaflega til að opna hana á ný á mánudaginn.
Frá þessu segir á vef Reykjavíkurborgar þar sem kemur fram að framkvæmdir hafi gengið vel en tafir á framkvæmdum valdi því að viðhaldlokunin lengist um nokkra daga.
„Viðhald og endurbætur á Sundhöll Reykjavikur eru mikilvægur hluti af því að tryggja góða og örugga aðstöðu til framtíðar en eins og gengur geta ófyrirséð atriði haft áhrif á framvindu slíkra verkefna.
Snorri Örn Arnaldsson, forstöðumaður Sundhallarinnar segir verkið hafa reynst umfangsmeira en áætlað var í upphafi. „Atriði sem við töldum að væru í lagi reyndust þurfa á viðgerð að halda. Þegar búið var að tæma úr öllum kerjum hjá okkur kom ýmsilegt í ljós og hafa starfsmenn laugarinnar og iðnaðarmenn unnið hörðum höndum alla vikuna, og munu halda áfram næstu daga.“
Til stóð að opna laugina aftur mánudaginn 25. ágúst en nú er ljóst að verkið mun aðeins dragast um nokkra daga. Ný dagsetning verður birt á vef laugarinnar eins fljótt og mögulegt er.
Beðist er velvirðingar á óþægindum sem þetta kann að valda.
Snorri Örn segir allt kapp lagt á að ljúka viðgerðum sem fyrst og þakkar gestum fyrir jákvæðni og skilning á umfangi framkvæmda. „Við hlökkum til að taka á móti gestum á ný í endurbættri Sundhöll,“ segir í tilkynningunni.