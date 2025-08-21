Gerður Magnúsdóttir hefur verið ráðin skólastjóri Barnaskóla Kársness.
Í tilkynningu frá Kópavogsbæ kemur fram að skólinn sé samrekinn leik- og grunnskóli fyrir nemendur á yngsta stigi grunnskólans. Skólinn sé sá nýjasti í Kópavogi og ellefti grunnskóli bæjarins.
„Gerður hefur starfað í leikskólanum Sólhvörfum í Kópavogi frá árinu 2014, lengst af sem aðstoðarskólastjóri og fjögur ár sem leikskólastjóri. Hún starfaði einnig hjá Landvernd í þrjú ár sem verkefnisstjóri Grænfánaverkefnis skóla. Á árunum 2008-2011 gegndi hún starfi deildarstjóra á leikskólanum Urðarhóli auk þess að starfa í nokkur ár á leikskólum í Noregi meðan hún var búsett þar.
Gerður var ráðin í stöðu aðstoðarskólastjóra Barnaskóla Kársness í febrúar og hefur samhliða gegnt stöðu skólastjóra vegna afleysingar. Hún hefur því unnið ötullega að undirbúningi opnunar nýs skóla í samstarfi við kennara, stjórnendur og annað samstarfsfólk í skólanum.
Gerður lauk M.Ed gráðu í stjórnun menntastofnana árið 2022 og B.Ed gráðu í leikskólakennarafræðum árið 2006 frá Háskóla Íslands. Einnig hefur hún lokið viðbótarnámi í stjórnun þróunarverkefna og menntun yngri barna frá Högskolen í Oslo,“ segir í tilkynningunni.