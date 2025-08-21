Stjarnan og FH gerðu 2-2 jafntefli í Bestu deild kvenna í fótbolta í kvöld og gestirnir úr Hafnarfirðinum töpuðu tveimur dýrmætum stigum í toppbaráttunni. Það voru þó Stjörnukonur sem komust tvisvar yfir í leiknum en FH jafnaði í bæði skiptin. Stjarnan vann sér inn mikilvægt stig í fallbaráttunni.
Leikurinn fór hægt af stað og var jafnræði með liðunum framan af. Birna Jóhannsdóttir skoraði fyrsta mark leiksins á 19. mínútu eftir fyrirgjöf Úlfu Dísar Kreye.
Eftir markið áttu gestirnir í basli með að komast í gegnum þétta vörn og miðju heimaliðsins. Stjarnan náði að skapa sér fleiri færi en tókst ekki að bæta við marki. Staðan því 1-0 fyrir heimaliðinu í hálfleik.
Seinni hálfleikur var heldur líflegri og jafnari. FH jafnaði metin á 76. mínútu þegar Arna Eiríksdóttir skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu.
Varamenn beggja liði komu svo af krafti inn í leikinn og kom Snædís María Jörundsdóttir Stjörnunni aftur yfir á 82. mínútu. Þremur mínútum síðar jafnaði Berglind Freyja Hlynsdóttir leikinn aftur. Fleiri urðu mörkin ekki og skiptu liðin því stigunum á milli sín.
FH situr í 2. sæti eftir leikinn með 32 stig, 5 stigum á eftir Breiðablik í 1. sæti. Stjarnan er í 6. sæti með 16. stig, rétt fyrir ofan liðin á fallsætunum.
Seinna jöfnunarmark FH var atvik leiksins hjá mér. Þrátt fyrir að Stjarnan hafi verið mun betri aðilinn meirihluta leiksins. Þá var einhver kraftur í gestunum seinni part seinni hálfleiks og gaf jöfnunarmarkið einhverja von. Von um að annað hvort liðið gæti bætt við öðru marki og þar með tekið öll þrjú stigin í lokin.
Leikurinn var frekar bragðdaufur. Nánast allir leikmenn FH þreyttir og illa stemmdar í verkefni dagsins. Stelpurnar í Stjörnunni voru vel skipulagðar og þéttar í fyrri hálfleik en náðu ekki að halda þeirri frammistöðu út leikinn.
Gef varamönnum beggja liða með seinni mörkin þennan Stjörnustimpil einungis vegna markanna. Snædís María Jörundsdóttir, leikmaður Stjörnunnar og Berglind Freyja Hlynsdóttir, leikmaður FH.
Það er alltaf góð stemning og umgjörð í Garðabænum, annað væri óeðlilegt. Það var talið 227 manns á leiknum sem er fámennt en góðmennt.
Ásmundur Þór Sveinsson var á flautunni, með honum voru Kristófer Bergmann og Elías Baldvinsson á hliðarlínunni. Ásmundur var flottur í dag, spjaldaði þegar það þurfti og leyfði leiknum að flæða þegar það þurfti. Engin stór eða umdeild atvik og dómgæslan til fyrirmyndar.