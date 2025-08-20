Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs Sindri Sverrisson skrifar 20. ágúst 2025 09:28 Úlfur Ágúst Björnsson hefur ekki getað klárað síðustu tímabil með FH vegna þess að hann spilar einnig með Duke háskólanum í Bandaríkjunum. vísir / ernir FH-ingurinn Úlfur Ágúst Björnsson hefur verið valinn bestur allra leikmanna bandaríska háskólafótboltans nú þegar ný leiktíð fer að hefjast. Úlfur skoraði tvö mörk í þrettán leikjum fyrir FH í sumar og hefur alls skorað átján mörk í 56 leikjum í efstu deild hér á landi. Hann er nú farinn aftur út til Bandaríkjanna þar sem hann hefur tekið þátt í undirbúningstímabili með Duke háskólanum og byrjar sína þriðju leiktíð með liðinu á leik við San Diego á morgun. Aðstandendur TopDrawerSoccer hafa nú tekið saman hundrað manna lista yfir bestu leikmenn háskólaboltans og setja Úlf þar í efsta sætið. Listinn verður svo uppfærður þegar líður á tímabilið. View this post on Instagram A post shared by Duke Men's Soccer (@dukemsoc) Úlfur hefur farið á kostum fyrir Duke og skoraði þrettán mörk í nítján leikjum á síðustu leiktíð, auk þess að gefa þrjár stoðsendingar, og hefur alls skorað 23 mörk og gefið sjö stoðsendingar í 53 leikjum á tveimur tímabilum. Það er sömuleiðis til marks um það í hve miklum metum Úlfur er í deildinni að hann komst í undanúrslit í valinu á MAC Hermann einstaklingsverðlaununum á síðustu leiktíð. View this post on Instagram A post shared by TopDrawerSoccer (@topdrawersoccer) FH Bandaríski fótboltinn Mest lesið Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Enski boltinn „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Íslenski boltinn Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs Íslenski boltinn „Nei, þetta var örugglega ég að spýta á þig“ Sport Gefa allan hagnað af Ísraelsleiknum til góðgerðamála Fótbolti Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Enski boltinn Stoltir af að klófesta hæfileikabúnt frá Íslandi Fótbolti Fóru að slást í klefanum og voru báðir settir á sölulista Fótbolti Litla systir keppir nú líka fyrir landsliðið Sport „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Enski boltinn Fleiri fréttir Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Bræðraslagur í bikarúrslitaleiknum í ár: „Er alltaf að reyna að ögra mér“ KSÍ opið fyrir sjálfkrafa bönnum en reglubreyting ekki í vinnslu Valsmenn bara mannlegir? „Ég ætla ekki í eina einustu tæklingu hérna“ Tvö mörk með fyrstu tveimur snertingunum Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Sjáðu Galdurinn á bak við það að KR komst úr fallsæti Uppgjörið: Fram - KR 0-1 | Galdur galdraði fram sigur Fyrirliði Fylkis sleit krossband í sigrinum langþráða Fram spilar og selur treyjur til styrktar minningarsjóðs Bryndísar Klöru Sjáðu veisluna í Kópavogi, magnaðan klobba og perluna í Eyjum „Búið að vanrækja ákveðið innra starf í Garðabænum“ Sjóðheitur Sigurður Bjartur með sjö mörk í síðustu fimm leikjum Fyrsti sigurinn á gervigrasi í 357 daga „Maður þurfti kvíðalyf síðustu mínúturnar“ Axel Óskar: „Fáir leiðinlegir leikir hér fyrir áhorfendur“ Uppgjörið: Breiðablik - FH 4-5 | Bragi breytti leiknum og Blikar sitja eftir í sárum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 0-1 | Víkingur minnkar muninn á Val með langþráðum deildarsigri Uppgjörið: Afturelding - KA 3-3 | Mikið fjör en enn lengri bið eftir sigri Davíd Smári: „Menn eru með vofandi yfir sér risastórt augnablik“ Frábær sigur Þórs sem sækir að efsta sætinu Jökull: Ætlum okkur ofar Þróttarar fyrstir til að vinna Njarðvíkinga Uppgjörið: Stjarnan - Vestri 2-1 | Andri Rúnar gerði gömlu félögunum grikk Uppgjörið: ÍBV - Valur 4-1 | Eyjamenn rúlluðu yfir toppliðið Aðlögunar krafist eftir U-beygju Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Fáar spilað leik á þessum velli „Vona að við séum búnar að læra nægilega mikið og förum að vinna“ Sjá meira