Á­horf­andi hrækti á dómara í Garða­bæ

Sindri Sverrisson skrifar
Þróttarar eru í harðri baráttu um að komast upp í Lengjudeildina. Leikmenn áttu enga sök á sektinni sem félagið hefur nú hlotið.
Facebook/Þróttur Vogum

Þróttur Vogum hefur hlotið 200.000 króna sekt vegna vítaverðrar framkomu áhorfanda á leik liðsins við KFG í Garðabæ í lok síðasta mánaðar.

Samkvæmt frétt Fótbolta.net beindist framkoma áhorfandans að dómurum leiksins og mun hann hafa látið dómarana heyra það áður en hann hrækti svo og lenti hrákann á einum af dómurunum.

Þó að leikurinn hafi farið fram á Samsung-vellinum í Garðabæ og verið heimaleikur KFG þá hlaut Þróttur Vogum sektina þar sem að um var að ræða stuðningsmann gestaliðsins.

Af leikskýrslu að dæma var mikill hiti í leiknum en honum lauk með 4-3 sigri KFG og hlutu tveir leikmanna Þróttar beint rautt spjald í leiknum. Hreinn Ingi Örnólfsson, sem skorað hafði fyrsta mark leiksins, var rekinn af velli á 66. mínútu áður en Djordje Biberdzic kom KFG í 3-2 úr vítaspyrnu. Varamaðurinn Eyþór Orri Ómarsson var svo einnig sendur í bað í uppbótartíma leiksins.

Marteinn Ægisson, framkvæmdastjóri Þróttar Vogum, harmar í samtali við Fótbolta.net hegðun stuðningsmannsins:

„Þetta er í fyrsta skipti sem svona gerist, og við munum taka þetta alvarlega innan félagsins,“ segir Marteinn og munu Þróttarar ekki áfrýja úrskurðinum. 

Þeir ætla að gera ráðstafanir til þess að draga úr líkum á að sagan endurtaki sig og munu framvegis fjórir gæsluliðar mæta á útileiki Þróttar það sem eftir er tímabils, að sögn Marteins. Þá krefst hann þess að áhorfandinn gefi sig fram.

Eftir 18 umferðir af 22 á Þróttur góða möguleika á að komast upp úr 2. deildinni. Liðið er í 2. sæti með 33 stig, tveimur stigum á eftir Ægi og stigi á undan Gróttu en einnig er skammt niður í Dalvík/Reyni (29), Hauka (28) og Kormák/Hvöt (28).

