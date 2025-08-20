Áhorfandi hrækti á dómara í Garðabæ Sindri Sverrisson skrifar 20. ágúst 2025 12:51 Þróttarar eru í harðri baráttu um að komast upp í Lengjudeildina. Leikmenn áttu enga sök á sektinni sem félagið hefur nú hlotið. Facebook/Þróttur Vogum Þróttur Vogum hefur hlotið 200.000 króna sekt vegna vítaverðrar framkomu áhorfanda á leik liðsins við KFG í Garðabæ í lok síðasta mánaðar. Samkvæmt frétt Fótbolta.net beindist framkoma áhorfandans að dómurum leiksins og mun hann hafa látið dómarana heyra það áður en hann hrækti svo og lenti hrákann á einum af dómurunum. Þó að leikurinn hafi farið fram á Samsung-vellinum í Garðabæ og verið heimaleikur KFG þá hlaut Þróttur Vogum sektina þar sem að um var að ræða stuðningsmann gestaliðsins. Af leikskýrslu að dæma var mikill hiti í leiknum en honum lauk með 4-3 sigri KFG og hlutu tveir leikmanna Þróttar beint rautt spjald í leiknum. Hreinn Ingi Örnólfsson, sem skorað hafði fyrsta mark leiksins, var rekinn af velli á 66. mínútu áður en Djordje Biberdzic kom KFG í 3-2 úr vítaspyrnu. Varamaðurinn Eyþór Orri Ómarsson var svo einnig sendur í bað í uppbótartíma leiksins. Marteinn Ægisson, framkvæmdastjóri Þróttar Vogum, harmar í samtali við Fótbolta.net hegðun stuðningsmannsins: „Þetta er í fyrsta skipti sem svona gerist, og við munum taka þetta alvarlega innan félagsins,“ segir Marteinn og munu Þróttarar ekki áfrýja úrskurðinum. Þeir ætla að gera ráðstafanir til þess að draga úr líkum á að sagan endurtaki sig og munu framvegis fjórir gæsluliðar mæta á útileiki Þróttar það sem eftir er tímabils, að sögn Marteins. Þá krefst hann þess að áhorfandinn gefi sig fram. Eftir 18 umferðir af 22 á Þróttur góða möguleika á að komast upp úr 2. deildinni. Liðið er í 2. sæti með 33 stig, tveimur stigum á eftir Ægi og stigi á undan Gróttu en einnig er skammt niður í Dalvík/Reyni (29), Hauka (28) og Kormák/Hvöt (28). Þróttur Vogum Íslenski boltinn Mest lesið Dóttir Scholes fékk svakalegt augnaráð frá pabba sínum Enski boltinn „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Íslenski boltinn Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs Íslenski boltinn „Skilyrði félagsins fyrir sölu hafa ekki verið uppfyllt“ Enski boltinn „Nei, þetta var örugglega ég að spýta á þig“ Sport Litla systir keppir nú líka fyrir landsliðið Sport Arsenal skoðar markaðinn vegna meiðsla Havertz Enski boltinn Stoltir af að klófesta hæfileikabúnt frá Íslandi Fótbolti Barátta Blika um sæti í Sambandsdeild í beinni á Sýn Sport Fótbolti Liverpool búið að selja leikmenn fyrir meira en 33 milljarða í sumar Enski boltinn Fleiri fréttir Áhorfandi hrækti á dómara í Garðabæ Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Bræðraslagur í bikarúrslitaleiknum í ár: „Er alltaf að reyna að ögra mér“ KSÍ opið fyrir sjálfkrafa bönnum en reglubreyting ekki í vinnslu Valsmenn bara mannlegir? „Ég ætla ekki í eina einustu tæklingu hérna“ Tvö mörk með fyrstu tveimur snertingunum Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Sjáðu Galdurinn á bak við það að KR komst úr fallsæti Uppgjörið: Fram - KR 0-1 | Galdur galdraði fram sigur Fyrirliði Fylkis sleit krossband í sigrinum langþráða Fram spilar og selur treyjur til styrktar minningarsjóðs Bryndísar Klöru Sjáðu veisluna í Kópavogi, magnaðan klobba og perluna í Eyjum „Búið að vanrækja ákveðið innra starf í Garðabænum“ Sjóðheitur Sigurður Bjartur með sjö mörk í síðustu fimm leikjum Fyrsti sigurinn á gervigrasi í 357 daga „Maður þurfti kvíðalyf síðustu mínúturnar“ Axel Óskar: „Fáir leiðinlegir leikir hér fyrir áhorfendur“ Uppgjörið: Breiðablik - FH 4-5 | Bragi breytti leiknum og Blikar sitja eftir í sárum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 0-1 | Víkingur minnkar muninn á Val með langþráðum deildarsigri Uppgjörið: Afturelding - KA 3-3 | Mikið fjör en enn lengri bið eftir sigri Davíd Smári: „Menn eru með vofandi yfir sér risastórt augnablik“ Frábær sigur Þórs sem sækir að efsta sætinu Jökull: Ætlum okkur ofar Þróttarar fyrstir til að vinna Njarðvíkinga Uppgjörið: Stjarnan - Vestri 2-1 | Andri Rúnar gerði gömlu félögunum grikk Uppgjörið: ÍBV - Valur 4-1 | Eyjamenn rúlluðu yfir toppliðið Aðlögunar krafist eftir U-beygju Uppgjörið: FH - Breiðablik 2-3 | Blikar bikarmeistarar eftir framlengingu Fáar spilað leik á þessum velli Sjá meira