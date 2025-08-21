Fá góðar fréttir fyrir stærsta leik í sögu félagsins Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 21. ágúst 2025 12:32 Fatai Gbadamosi er einn mikilvægasti leikmaður Vestra. vísir/diego Stuðningsmenn Vestra hafa fengið góðar fréttir fyrir úrslitaleik Mjólkurbikars karla því einn af lykilmönnum liðsins hefur framlengt samning sinn við það. Fatai Gbadamosi hefur spilað einkar vel fyrir Vestra í sumar og vakið athygli fyrir góða spilamennsku á miðju Ísfirðinga. Þessi 26 ára Nígeríumaður hefur nú skrifað undir nýjan samning við Vestra sem gildir til 2028. Fatai hefur leikið með Vestra undanfarin þrjú ár. Hann kom til liðsins frá Kórdrengjum þar sem hann lék undir stjórn Davíðs Smára Lamude, þjálfara Vestra. View this post on Instagram A post shared by Vestri Knattspyrna (@vestriknattspyrna) Vestri mætir Val í úrslitaleik Mjólkurbikarsins annað kvöld. Vestri á góðar minningar frá Laugardalsvellinum því fyrir tveimur árum vann liðið Aftureldingu, 1-0, í úrslitaleik umspils um sæti í Bestu deildinni. Vestri lenti í 10. sæti Bestu deildarinnar á síðasta tímabili en hefur gert það gott í sumar. Liðið er í 5. sæti deildarinnar með 26 stig. Ekkert lið hefur fengið á sig færri mörk í Bestu deildinni í sumar en Vestri, eða nítján. Leikur Vestra og Vals hefst klukkan 19:00 á morgun og verður í beinni textalýsingu á Vísi. Besta deild karla Mjólkurbikar karla Vestri Mest lesið Magnús Eyjólfsson er látinn Sport Wirtz strax kominn á hættusvæði Enski boltinn Af hverju tekur svona langan tíma að fá niðurstöður í kærurnar? Enski boltinn Mynd af Jota það síðasta sem leikmenn Liverpool sjá Enski boltinn Féll fimm metra við að fagna marki Fótbolti „Magnað að við séum enn að leita í vinskap hvors annars“ Handbolti „Ætla ekki að segja það í þessu viðtali“ Fótbolti Beittu sér fyrir keppnisbanni Ísraela: „Ekki fengið nógu marga með okkur í lið“ Körfubolti Lést aðeins 39 ára: Bað þjóð sína um hjálp Fótbolti Leik hætt þegar áhorfendur köstuðu heimatilbúnum sprengjum Fótbolti Fleiri fréttir Fá góðar fréttir fyrir stærsta leik í sögu félagsins „Af hverju er Tómas Orri ekki að að spila í Breiðabliki?“ Ólafur Kristjáns: Þá vitum við að hún er ekkert að grínast Uppgjörið: Fram - Víkingur 2-5 | Markasúpa er Víkingar komust aftur á sigurbraut Uppgjör og viðtöl: Þróttur-Valur 0-2 | Valskonur á siglingu Áhorfandi hrækti á dómara í Garðabæ Úlfur talinn sá allra besti vestanhafs „Guð hvað ég hafði rangt fyrir mér og ég er ánægður með það“ Bræðraslagur í bikarúrslitaleiknum í ár: „Er alltaf að reyna að ögra mér“ KSÍ opið fyrir sjálfkrafa bönnum en reglubreyting ekki í vinnslu Valsmenn bara mannlegir? „Ég ætla ekki í eina einustu tæklingu hérna“ Tvö mörk með fyrstu tveimur snertingunum Stúkan birti samskipti dómara: „Ég þarf að taka stórar ákvarðanir“ Sjáðu Galdurinn á bak við það að KR komst úr fallsæti Uppgjörið: Fram - KR 0-1 | Galdur galdraði fram sigur Fyrirliði Fylkis sleit krossband í sigrinum langþráða Fram spilar og selur treyjur til styrktar minningarsjóðs Bryndísar Klöru Sjáðu veisluna í Kópavogi, magnaðan klobba og perluna í Eyjum „Búið að vanrækja ákveðið innra starf í Garðabænum“ Sjóðheitur Sigurður Bjartur með sjö mörk í síðustu fimm leikjum Fyrsti sigurinn á gervigrasi í 357 daga „Maður þurfti kvíðalyf síðustu mínúturnar“ Axel Óskar: „Fáir leiðinlegir leikir hér fyrir áhorfendur“ Uppgjörið: Breiðablik - FH 4-5 | Bragi breytti leiknum og Blikar sitja eftir í sárum Uppgjörið: ÍA - Víkingur 0-1 | Víkingur minnkar muninn á Val með langþráðum deildarsigri Uppgjörið: Afturelding - KA 3-3 | Mikið fjör en enn lengri bið eftir sigri Davíd Smári: „Menn eru með vofandi yfir sér risastórt augnablik“ Frábær sigur Þórs sem sækir að efsta sætinu Jökull: Ætlum okkur ofar Þróttarar fyrstir til að vinna Njarðvíkinga Sjá meira