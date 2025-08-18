Máni Pétursson flutti þrumuræðu í Subway Tilþrifunum í gærkvöld og sagði það sorglega stöðu að Stjarnan hefði talið sig þurfa að kaupa þrjá útlendinga inn í fótboltalið sitt á skömmum tíma. Nú hlyti krafan að vera Íslandsmeistaratitill í haust, annars væri um misheppnaða tilraun að ræða.
„Miðað við það sem er búið að vera að gerast í Garðabænum síðustu daga þá held ég að þessi sigur hafi verið mjög mikilvægur,“ sagði Máni á Sýn Sport Ísland í gærkvöld, eftir 2-1 sigur Stjörnunnar gegn Vestra.
Máni fór svo mikinn og leyndi því ekki að hann talaði sem Stjörnumaður, frekar en einhver óháður sérfræðingur, um það að Stjarnan hefði samið við tvo landsliðsmenn Síerra Leóne (Ibrahim Turay og Alpha Conteh) og Hollendinginn Damil Dankerlui sem á yfir 150 leiki í efstu deild Hollands. Áður hafði félagið fengið Steven Caulker sem spilandi aðstoðarþjálfara.
„Ég held að þeir séu bara að stefna á það að vinna þennan Íslandsmeistaratitil og staðan er þannig núna að þeir eru komnir í bílstjórasætið með það ef þeir bara vinna þá leiki sem eftir eru af þessu móti,“ sagði Máni sem lýsti gjörbreyttri stefnu Stjörnunnar í leikmannamálum sem áhættufjárfestingu:
„Þetta er afrakstur þess sem hefur verið að gerast. Það er búið að vanrækja ákveðið innra starf í Garðabænum sem verður til þess að ákveðnir leikmenn eru seldir út og þú hefur ekki neitt til að „replacea“ þetta, því þú hefur ekki sinnt þínu starfi almennilega. Þá er ég að tala um innviðina hjá félaginu. Það er ótrúlega dapurt því Stjarnan er líklega, ásamt Breiðabliki, með besta unglingastarfið í gegnum tíðina. Hefur verið að búa til mikið af ungum og flottum leikmönnum.
Það fylgir því ákveðin sorg að horfa á að Stjarnan þurfi að kaupa þrjá útlendinga til að setja inn í liðið. Skýringin sem er notuð er að leikmenn sem þeir voru að nota í aukahlutverkum, að það eigi að „replacea“ þá með rándýrum leikmönnum, sem er náttúrulega mjög áhugavert. Það segir mér bara að þeir ætli að ná þessum árangri [að verða Íslandsmeistarar].
Ég segi að þetta sé áhættufjárfesting að því leyti að ef að Stjarnan vinnur ekki Íslandsmeistaratitilinn þá myndi ég segja að þetta sé ekki nógu vel heppnað. Og ef þeir ná til dæmis ekki Evrópusæti eftir þetta þá held ég að menn þurfi að fara í verulega naflaskoðun og einhverjir hausar að hugsa sinn gang,“ sagði Máni eins og sjá má í spilaranum hér að ofan.