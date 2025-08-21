Leik lokið: Þór/KA-FHL 4-0 | Norðankonur í stuði á móti botnliðinu

Þór/KA vann 4-0 heimasigur á FHL í Boganum í kvöld í fjórtándu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta. FHL vann fyrsta sigur sumarsins í síðasta leik en voru lentar undir snemma leiks í kvöld.
Kimberley Dóra Hjálmarsdóttir og Karen María Sigurgeirsdóttir komu Þór/KA í 2-0 á fyrstu tuttugu mínútunum og Sandra María Jessen skoraði þriðja markið snemma í seinni hálfleik.
Sandra María lét síðan verja frá sér vítaspyrnu. Hin unga Bríet Fjóla Bjarnadóttir innsiglaði sigurinn í blálokin.
Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.