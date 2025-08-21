Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Leik lokið: Þór/KA-FHL 4-0 | Norðankonur í stuði á móti botnliðinu

Árni Gísli Magnússon skrifar
Sandra María Jessen skoraði í kvöld en klikkaði líka á víti.
Þór/KA vann 4-0 heimasigur á FHL í Boganum í kvöld í fjórtándu umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta. FHL vann fyrsta sigur sumarsins í síðasta leik en voru lentar undir snemma leiks í kvöld. 

Kimberley Dóra Hjálmarsdóttir og Karen María Sigurgeirsdóttir komu Þór/KA í 2-0 á fyrstu tuttugu mínútunum og Sandra María Jessen skoraði þriðja markið snemma í seinni hálfleik. 

Sandra María lét síðan verja frá sér vítaspyrnu. Hin unga Bríet Fjóla Bjarnadóttir innsiglaði sigurinn í blálokin.

Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.

