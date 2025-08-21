Ætla að stoppa farandfólk með svartri málningu

Kristi Noem, heimavarnaráðherra Bandaríkjanna, tilkynnti í vikunni að til stæði að mála allan múrinn á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó svartan. Þannig ætti að gera farand- og flóttafólki erfiðara með að komast til Bandaríkjanna.
Markmiðið með því að mála múrinn, sem reistur hefur verið og enn er verið að reisa á stórum hluta um 3.200 kílómetra löngum landamærum ríkjanna, er að gera farandfólki erfiðara að príla yfir hann.
Stór hluti landamæranna er þó í miðri Rio Grande ánni en þar á að fjölga tálmum til að gera fólki erfiðara að synda yfir, samkvæmt Noem.
Þegar hún opinberaði verkið og tók sjálf upp málningarrúllu, sagði Noem að hugmyndin væri runnin beint undan rifjum Donald Trump, forseta Bandaríkjanna.
„Hann skilur að í þessum mikla hita hérna, þegar eitthvað er málað svart verður það enn heitara og gerir það fólki enn erfiðara að klífa múrinn,“ sagði Noem. Málningin á einnig að koma í veg fyrir að múrinn ryðgi.
„Núna, að skipan forsetans, mun hann verða málaður svartur, svo heitur snertingar að glæpsamlegir innflytjendur muna ekki einu sinni reyna það,“ sagði Noem meðal annars.
Frá því hann tók aftur við embætti hefur Trump lagt gífurlega áherslu á að draga úr flæði innflytjenda til Bandaríkjanna, hvort sem þeir vilja fara þangað með lögmætum hætti eða ekki.
Á fyrsta kjörtímabili hans lagði hann áherslu á að reisa múrinn en nú hefur sérstök áhersla verið lögð á að vísa fólki frá Bandaríkjunum í þúsunda tali. Talskona Trumps sagði fyrr í mánuðinum að búið væri að handtaka um 300 þúsund manns sem væru í Bandaríkjunum ólöglega frá því í janúar.
Einnig er verið að klára að reisa múr á öllum landamærunum, þar sem það er hægt og sagði Noem í vikunni að nærri því kílómetri af múr væri reistur á dag.
Það er þrátt fyrir að fjöldi þeirra sem reyna að fara yfir landamærin með ólöglegum hætti er í sögulegu lágmarki.
Í frétt BBC segir að í júní hafi um sex þúsund manns verið gómaðir við að reyna að fara yfir landamærin og í júlí hafi fjöldinn verið 4.600. Það samsvari um 92 prósenta fækkun milli ára. Þegar mest var á undanförnum árum fóru stundum sex þúsund manns á dag yfir landamærin.
Í frétt CNN segir að árið 2020, þegar Trump var síðast forseti, hafi verið til skoðunar að mála múrinn svartan eftir að lagt hafði verið til að það gæti hjálpað. Þá sögðu einhverjir af æðstu embættismönnum landamæraeftirlits Bandaríkjanna að slíkt myndi þjóna litlum tilgangi.
Ekki kom fram í tilkynningu Noem hvað það mun kosta að mála allan múrinn svartan.
Yfirvöld í Mexíkó segja að Bandaríkjaher muni ekki fá að ráðast í aðgerðir gegn glæpasamtökum í landinu. Trump er sagður hafa gefið yfirmönnum hersins leynilega skipun um að beita hernum gegn tilteknum glæpasamtökum frá Mið- og Suður-Ameríku, innan landamæra annarra ríkja.
Þegar Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, lýsti því yfir í síðustu viku að útsendarar innflytjendastofnunnar Bandaríkjanna (ICE) og annarra alríkislöggæsluembætta myndu hætta að gera áhlaup á bóndabæi og fyrirtæki í ferðamannabransanum önduðu margir léttar. Margir verkamenn innan geiranna, sem voru í Bandaríkjunum ólöglega, höfðu endað í haldi og enn fleiri neituðu að mæta í vinnu.
Bandarískur dómari segir útlit fyrir að ríkisstjórn Donalds Trump hafi brotið gegn fyrri úrskurði hans með því að flytja farandmenn úr landi og til Suður-Súdan, án þess að gefa þeim færi á því að mæta fyrir dómara fyrst. Lögmaður vakti fyrr í dag athygli á því að verið væri að senda fólk frá ríkjum eins og Taílandi, Pakistan og Mexíkó til Afríku.