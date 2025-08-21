Útlit er fyrir hæga breytilega átt eða hafgolu í dag. Á Suður- og Vesturlandi verður skýjað að mestu, en smávegis glufur gætu þó myndast í skýjahuluna þegar líður á daginn.
Á vef Veðurstofunnar segir að norðanlands hafi víða verið þoka í nótt.
„Þar ætti að birta upp í dag, en líkur eru á að þokan komi aftur inn í kvöld. Austanlands hefur þokuloft einnig látið á sér kræla, en léttir væntanlega vel til með deginum. Hiti í dag yfirleitt á bilinu 13 til 19 stig.
Á morgun gengur í suðaustan 5-13 m/s, hvassast á Reykjanesi og Snæfellsnesi. Dálítil rigning sunnan- og vestanlands. Hægari vindur og víða nokkuð sólríkt á Norður- og Austurlandi og þar verður jafnframt hlýjast eða rúmlega 20 stig þar sem best lætur,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á föstudag: Suðaustan 5-13 m/s og dálítil væta sunnan- og vestanlands. Hægari vindur og víða léttskýjað á Norður- og Austurlandi. Hiti 12 til 22 stig, hlýjast norðaustantil.
Á laugardag: Suðaustan 5-13 sunnan- og vestanlands, skýjað með köflum og þurrt að kalla. Hægari og bjart á Norður- og Austurlandi. Hiti 14 til 22 stig, hlýjast fyrir norðan.
Á sunnudag og mánudag: Suðaustan 5-13 og rigning eða súld með köflum, en þurrt norðaustantil á landinu. Hiti 13 til 22 stig, hlýjast norðaustanlands.
Á þriðjudag og miðvikudag: Suðaustan- og austanátt með lítilsháttar vætu sunnan- og vestanlands, en bjart og hlýtt á Norður- og Austurlandi.