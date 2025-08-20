Yfir Íslandi er nú allmikil hæð sem heldur velli í dag og á morgun. Vindar eru því almennt hægir og skýjað á vestanverðu landinu og með Norðurströndinni í morgunsárið, en léttir síðan til.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði yfirleitt léttskýjað í öðrum landshlutum, en líkur á þokubökkum úti við sjávarsíðuna umhverfis landið.
Hiti verður á bilinu tólf til nítján stig, hlýjast á Suðurlandi í dag, en fyrir norðan á morgun.
„Annað kvöld nálgast lægð úr suðri og gengur því í vaxandi suðaustanátt sunnanlands og þykknar upp. Regnsvæði lægðarinnar fer norður yfir land á föstudag með tilheyrandi suðaustanstrekkingsvindi og dálítilli rigningu sunnan- og vestantil. Áfram fremur hlýtt á landinu yfir daginn,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á fimmtudag: Hægviðri, skýjað með köflum og þurrt að kalla, en vaxandi suðaustanátt syðst um kvöldið. Hiti 12 til 17 stig.
Á föstudag: Suðlæg átt, 3-10 m/s og víða dálítil væta, en hægara og bjartviðri norðaustantil. Hiti 11 til 18 stig, hlýjast norðaustantil.
Á laugardag og sunnudag: Suðaustankaldi eða -strekkingur og rigning með kölfum, en hægara og yfirleitt þurrt á Norður- og Austurlandi. Hlýnar heldur í veðri.
Á mánudag og þriðjudag: Útlit fyrir suðaustanátt með hlýindum, víða dálítil væta, en bjart eystra.