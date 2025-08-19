Lögreglu barst tilkynning í dag um menn með háreysti og leiðindi í Árbænum í Reykjavík. Einnig barst tilkynning um par að slást í sama hverfi en engan var að sjá þegar lögreglumenn bar að.
Kemur þetta meðal annars fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Er þar einnig greint frá þjófnaði á verkfærum í Árbæ.
Í Kópavogi var greint brást lögregla við vinnuslysi þar sem viðkomandi hlaut áverka á höfuð og var færður á sjúkrahús til aðhlynningar.
Lögreglan brást einnig við slagsmálum drykkjumanna í miðborginni og var einn þeirra vistaður í fangageymslu.
Auk þess var tilkynnt um slagsmál í Laugardal.