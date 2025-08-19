Kinnhestur er nafn á nýjum bjór, sem frumsýndur var í dag en það sem vekur athygli er að bjórinn er sérstaklega framleiddur fyrir fjögurra daga Njáluhátíð í Rangárþingi. Fréttamaður okkar fékk vænan kinnhest frá einum þekktasta leikara landsins í tilefni dagsins. Sjón er sögu ríkari.
„Upp með Njálu“ er yfirskrift Njáluvöku í Rangárþingi, sem mun standa yfir dagana 21. til 24. ágúst. Í tilefni vökunnar mætti Guðni Ágústsson, forsvarsmaður vökunnar með tvo þekkta leikara í Ölgerðina í dag til að smakka og taka á móti nýjum bjór, sem heitir Kinnhestur. Leikararnir eru þau Sólveig Arnarsdóttir og Ingvar E. Sigurðsson, sem munu m.a. taka þátt í frumsömdu verki tengt Njálu í íþróttahúsinu á Hvolsvelli á fimmtudagskvöld.
En hvers konar bjór er þessi nýi?
„Þetta er svona frekar gamaldags stíll á bjór, sem að kallast Rúgbjór og uppistaðan í honum er rúgmalt í stað hefðbundins byggs.Hann er 5,2 prósent,“ segir Árni Theodór Long, bruggmeistari hjá Borg brugghúsi.
„Það er hin mikla Njálsbrenna, sem verður á Rangárbökkum og í íþróttahúsinu á Hvolsvelli. Njáluhátíð sviðsett og leikinn og Bergþórshvoll brenndur,“ segir Guðni Ágústsson, aðspurður um hátíðina.
En er nýi bjórinn betri en íslenska mjólkin?
„Þetta hefur allt önnur áhrif. Mjólkin býr til beinin í mannslíkamann en þetta býr til gleði sé að drukkið í hófi, skál,“ segir Guðni.
Og þú hvetur fólk til að mæta á Njáluhátíðina?
„Já, þetta verður mjög gaman, það er alveg klárt mál, ég bara treysti því. Ég er ekki búin að sofa í þrjár vikur, þetta verður að vera gaman,“ segir Lárus Ágúst Bragason, einn af forsvarsmönnum Njáluhátíðarinnar.
Upp með Njálu, allt um hátíðina hér