Kinn­hestur frá Ingvari E. Sigurðs­syni í til­efni af nýjum bjór

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Guðni Ágústsson með nýja bjórinn, Kinnhest, sem hann er alveg viss um að eigi eftir að slá í gegn. Bjórinn fer í almenna sölu í haust hjá ÁTVR.
Kinnhestur er nafn á nýjum bjór, sem frumsýndur var í dag en það sem vekur athygli er að bjórinn er sérstaklega framleiddur fyrir fjögurra daga Njáluhátíð í Rangárþingi. Fréttamaður okkar fékk vænan kinnhest frá einum þekktasta leikara landsins í tilefni dagsins. Sjón er sögu ríkari.

„Upp með Njálu“ er yfirskrift Njáluvöku í Rangárþingi, sem mun standa yfir dagana 21. til 24. ágúst. Í tilefni vökunnar mætti Guðni Ágústsson, forsvarsmaður vökunnar með tvo þekkta leikara í Ölgerðina í dag til að smakka og taka á móti nýjum bjór, sem heitir Kinnhestur. Leikararnir eru þau Sólveig Arnarsdóttir og Ingvar E. Sigurðsson, sem munu m.a. taka þátt í frumsömdu verki tengt Njálu í íþróttahúsinu á Hvolsvelli á fimmtudagskvöld.

En hvers konar bjór er þessi nýi?

„Þetta er svona frekar gamaldags stíll á bjór, sem að kallast Rúgbjór og uppistaðan í honum er rúgmalt í stað hefðbundins byggs.Hann er 5,2 prósent,“ segir Árni Theodór Long, bruggmeistari hjá Borg brugghúsi.

Árni Theodór Long, bruggmeistari hjá Borg brugghúsi með nýja bjórinn, sem heitir Kinnhestur.Magnús Hlynur Hreiðarsson

„Það er hin mikla Njálsbrenna, sem verður á Rangárbökkum og í íþróttahúsinu á Hvolsvelli. Njáluhátíð sviðsett og leikinn og Bergþórshvoll brenndur,“ segir Guðni Ágústsson, aðspurður um hátíðina.

En er nýi bjórinn betri en íslenska mjólkin?

„Þetta hefur allt önnur áhrif. Mjólkin býr til beinin í mannslíkamann en þetta býr til gleði sé að drukkið í hófi, skál,“ segir Guðni.

Skálað fyrir nýja bjórnum í dag í húsnæði Ölgerðarinnar.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Og þú hvetur fólk til að mæta á Njáluhátíðina?

„Já, þetta verður mjög gaman, það er alveg klárt mál, ég bara treysti því. Ég er ekki búin að sofa í þrjár vikur, þetta verður að vera gaman,“ segir Lárus Ágúst Bragason, einn af forsvarsmönnum Njáluhátíðarinnar.

Upp með Njálu, allt um hátíðina hér

