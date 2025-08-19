Flugfreyjusætið var inni á klósettinu Stefán Árni Pálsson skrifar 19. ágúst 2025 12:00 Þóra var áratugi í flugbransanum. Þau Arngrímur og Þóra voru lengi frægustu flughjón Íslands. Svo skildu þau, eftir að hafa byggt upp flugfélagið Air Atlanta úr engu og gert það að stórveldi. Á heimili sínu í Mosfellsbæ sýndi Þóra Guðmundsdóttir áhorfendum Íslands í dag í gærkvöldi myndaalbúmin um leið og hún rifjaði upp að flugferill hennar hófst hjá Loftleiðum. „Vinkona mín var að fljúga hjá Loftleiðum og sagði að þetta væri svo rosalega gaman og píndi mig til að koma á námskeið vorið 71. Ég kláraði stúdentsprófið og þá var ég kominn upp í eitt stykki Monsa á leiðinni til New York,“ segir Þór stofnandi Air Atlanta í samtal við Kristján Má Unnarsson. Í Flugsafninu á Akureyrarflugvelli sagði Arngrímur Jóhannsson eiginmaður hennar frá upphafi síns flugferils hjá Tryggva Helgasyni í Norðurflugi. Með þá reynslu á bakinu fékk hann starf hjá stærra félagi. „Þá tók við að fljúga Þristinum og ég flaug honum í þrjú eða fjögur ár og síðan var okkur alltaf sagt upp á haustin,“ segir Arngrímur en rætt er nánar við Arngrím í innslaginu neðst í greininni. Vildi ekki endurtaka þetta Fyrstu kynni Þóru af Rolls Royce-Loftleiðavélinni voru þó ekki sérlega jákvæð. Þar þótt ástæðulaust að spandera sætisplássi undir flugfreyjurnar. „Ég var yngst um borð á Monsanum og þá þurfti ég að sitja í miðjunni inni á klósetti. Þar var sætisbelti og maður hugsaði mikið inni á þessu klósetti hvað maður ætti að gera ef það kæmi eitthvað upp á. Ég myndi ekki vilja endurtaka þetta. “ Þóra ætlaði varla að endast út sumarið í flugfreyjustarfinu. „Mér fannst þetta svo ferlega leiðinlegt. Ég átti að fá að vera út október en ég bað um að fá að hætta. Ég skrái mig í Háskólann og svo var hringt í mig fyrir jólin því það vantaði mannskap og ég læt til leiðast. Að vera í New York um jólin og Lúxemborg um áramótin. Svo er hringt eftir áramót og mér sagt að þau gætu boðið mér fasta vinnu,“ og þá var ekki spurt að leikslokum. Þóra átti fyrir höndum áratuga feril í fluginu en hér að neðan má sjá Ísland í dag frá því í gærkvöldi. Þættirnir eru virk kvöld á Sýn. Ísland í dag Fréttir af flugi Mest lesið Sunneva veltir Evu Ruzu úr sessi Lífið Elskar Kennedy þó þeir ræði lítið pólitík í matarboðum Lífið Martin og Anna María selja hönnunaríbúð í Garðabæ Lífið Ein glæsilegasta leikkona landsins á lausu Lífið Stjörnulífið: Skúli og Gríma orðin hjón Lífið Kennir kettinum hundatrix og heklar á hann föt Lífið Fáklædd og glæsileg við sundlaugarbakkann Lífið Fjörutíu ára draumur Guðmundar rættist Lífið Þaggar niður í orðrómi um sambandsslit Lífið Flugfreyjusætið var inni á klósettinu Lífið Fleiri fréttir Dúnmjúkir pizzasnúningar Fáklædd og glæsileg við sundlaugarbakkann Flugfreyjusætið var inni á klósettinu Sunneva veltir Evu Ruzu úr sessi Elskar Kennedy þó þeir ræði lítið pólitík í matarboðum Kennir kettinum hundatrix og heklar á hann föt Martin og Anna María selja hönnunaríbúð í Garðabæ Þaggar niður í orðrómi um sambandsslit Fjörutíu ára draumur Guðmundar rættist Gamlir samherjar funduðu á fiskistað Ein glæsilegasta leikkona landsins á lausu Saga Matthildur orðin tveggja barna móðir WikiLeaks og aðför stórvelda: Uppljóstrun aldarinnar undirbúin í Reykjavík Bryndís Haralds amman og Gunni Helga afinn Annie Mist á von á þriðja barninu Stjörnulífið: Skúli og Gríma orðin hjón Diddú gerir himneskt pestó og segist búa í Góða hirðinum „Ég hef verið mikill kvíðasjúklingur alveg síðan ég var barn“ Maðurinn sem Pink Floyd kveikti í er látinn Heilunarguðþjónustur í Lágafellskirkju njóta mikilla vinsælda „Maður getur þakkað íslenskum bókmenntum fyrir H.C. Andersen“ Krakkatía vikunnar: Strumparnir, borgarstjórar og tónlist Eldri menn hlógu þegar hún sótti um vinnu Furðuísar hjá Kjörís og 70 ára afmæli Heilsustofnunar Sannfærð um að hún myndi aldrei geta átt gott líf Fréttatía vikunnar: Þýskaland, hetja og kaffihús Forsetahjónin létu sig ekki vanta Uppskrift að hinu fullkomna vinkonukvöldi Svaraði eiginmanninum fyrrverandi: „Eldandi, þrífandi og alandi upp börn“ Þorsteinn og Rós orðin hjón Sjá meira