Taldi upp ný­lendur sem ætti að endur­heimta

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Hann hefur aldrei formlega starfað fyrir flokkinn en þó hefur hann átt mikinn þátt í nýlegri velgengni hans.
Litið hefur dagsljósið bloggsíða samfélagsmiðlaráðgjafa Nigels Farage sem stofnaði og rak reikninga hans sem hafa aflað honum mikils fylgis. Hinn síðarnefndi er formaður Endurbótaflokksins. Á blogginu viðraði hann það meðal annars að Bretland hefði ekki átt að fara í stríð við Þýskaland nasismans og að Bretland ætti að endurheimta nýlenduveldi sitt.

Jack Anderton er samfélagsmiðlaráðgjafi sem unnið hefur mikið með Farage og öðrum félögum í Endurbótaflokknum sem hefur farið með himinskautum í skoðanakönnunum upp á síðkastið.. Hann átti stóran þátt í að Luke Campbell hafi verið kjörinn borgarstjóri í Hull og Austur-Jórvíkurskíri. Hann hefur rekið TikTok-reikning Nigels Farage, formanns flokksins, lengi sem aflaði honum talsverðu fylgi. Hann var aldrei formlega ráðinn til starfa fyrir flokkinn en reikningur Farage er nú með 1,3 milljónir fylgjenda.

Vill „sjálfselska utanríkisstefnu“

Blaðamenn Guardian rákust á bloggsíðu sem hann rekur og gengur undir nafninu Bretland þarf á breytingum að halda. Í einni færslunni færði hann rök fyrir því að Bretar ættu að taka upp „sjálfselska utanríkisstefnu“ og sagði einu átökin sem Bretland hefði haft hag úr að taka þátt í hefði verið stríðið á Falkland-eyjum.

„Billjónum punda skattgreiðenda hefur verið sóað úti í heimi í þágu „lýðræðis,“ „mannréttinda“ og að „breyta rétt,“ segir í færslunni.

„Yfir milljón Bretar hafa látið lífið frá því að fyrri heimsstyrjöldinni lauk í stríðum og orrustum sem aldrei nokkurn tímann börðust Bretar í á Bretlandi,“ skrifaði hann.

Taldi upp mögulegar þjóðir sem hægt væri að nýlenduvæða á ný

Hann hélt því fram að þátttaka Bretlands í báðum heimsstyrjöldum hefði gulltryggt það að Bretland missti stórveldisnafnbótina.

„Við gerðum okkur fátækari í marga áratugi, við lukum ekki lánagreiðslunum okkar til Bandaríkjamanna þangað til 2006. Hagkerfið okkar staðnaði, við glötuðum heimsveldi og nú segja Bandaríkjamenn okkur fyrir verkum. Og Þýskaland, land sem við sigruðum, hefur verið ríkara en við síðan á áttunda áratugnum,“ sagði hann.

„Hefði Bretland ekki barist í fyrri heimsstyrjöldinni og þeirri seinni, hefði það ekki þurft að stóla á fjárhagslegan stuðning Bandaríkjanna, og hefði þannig haft sjálfstæðið til að bregðast rétt við. Bretland hefði þróað Indland, Kýpur, Fídsjí, Möltu, Sankti Lúsíu, Seychelle-eyjar, Bahamaeyjar, Ástralíu, Kanada, Suður-Afríku, Írland og Nýja-Sjáland. Í því verðleikaræði sem koma skal gæti Bretland kannski endurheimt einhverja þessara þjóða,“ skrifaði hann svo.

