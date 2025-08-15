Veðurstofan gerir ráð fyrir suðvestan kalda eða strekkingi á landinu í dag, en að síðdegis megi búast við allhvössum eða jafnvel hvössum vindstrengjum norðvestantil á landinu, frá Snæfellsnesi til Eyjafjarðar.
Á vef Veðurstofunnar segir að slíkur vindur geti verið varasamur fyrir þau ökutæki sem viðkvæmust séu fyrir vindi og séu oft á ferðinni að sumarlagi og því hafi gul viðvörun verið gefin út. Eru þær í gildi á Breiðafirði, Vestfjörðum og Ströndum og Norðurlandi vestra fram á sunnudag.
„Einnig er búist við að vindurinn verði þrálátur og að ekki lægi að gagni á þessum slóðum fyrr en á sunnudag.
Hlýr og rakur loftmassi berst yfir landið með suðvestanáttinni og því má búast við þungbúnu veðri með súld. Léttara yfir og þurrt að mestu austantil á landinu. Hiti í dag 12 til 20 stig, hlýjast á Austurlandi.
Á morgun verður áfram skýjað á vestanverðu landinu og einhver súld af og til. Á Norðurlandi og á austurhelmingi landsins verður hins vegar yfirleitt léttskýjað og sólríkt og hiti á bilinu 18 til 27 stig, hlýjast á Austurlandi,“ segir á vef Veðurstofunnar.
Á laugardag: Suðvestan 5-13 m/s, en 13-20 á norðvestanverðu landinu. Súld vestantil framan af degi, en þurrt að kalla síðdegis. Hiti 11 til 15 stig. Léttskýjað norðaustan- og austanlands og hiti 20 til 27 stig þar.
Á sunnudag: Suðvestan 5-13 m/s með vætu af og til, en víða bjartviðri á austurhelmingi landsins. Hiti 13 til 24 stig, hlýjast á Austurlandi.
Á mánudag: Hæg norðlæg eða breytileg átt. Dálítil rigning norðantil á landinu, en yfirleitt þurrt sunnanlands. Hiti 10 til 18 stig, mildast syðst.
Á þriðjudag: Fremur hæg breytileg átt. Skýjað að mestu og lítilsháttar væta í flestum landshlutum. Hiti víða 12 til 16 stig.
Á miðvikudag og fimmtudag: Hæg breytileg átt. Bjart með köflum og hiti yfirleitt á bilinu 13 til 18 stig.