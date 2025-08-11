Komu ferðamönnum í sjálfsheldu á Búlandstindi til aðstoðar Kjartan Kjartansson skrifar 11. ágúst 2025 14:11 Hópur björgunarsveitarfólks frá Báru á Djúpavogi sem tók þátt í aðgerðinni á Búlandstindi í gær. Landsbjörg Björgunarsveitarfólk af Austurlandi aðstoðuðu ferðamenn sem lentu í sjálfheldu á Búlandstindi til aðstoðar í gærkvöldi. Töluverður viðbúnaður var í fyrstu þegar þörf var talin á sérhæfðu fjallabjörgunarfólki en ekki reyndist þörf á því á endanum. Ferðamennirnir óskuðu eftir aðstoð neyðarlínu í gærkvöldi en þeir lögðu af stað í göngu á Búlandstind ofan Djúpavogs snemma í gærmorgun. Þeir voru enn á fjallinu klukkan átta í gærkvöldi þrátt fyrir að þeir hefðu ætlað sér að verða komnir niður um miðjan dag. Töldu þeir sig ekki komast lengra, að því er segir í tilkynningu frá Landsbjörg. Í fyrstu var björgunarsveitin Bára á Djúpavogi kölluð út en í kjölfarið sveitir af öllu Austurlandi þegar útlit var fyrir að þörf væri á sérhæfðu fjallabjörgunarfólki. Dróni var settur á loft til þess að staðsetja göngufólkið sem fannst fljótlega. Þá varð ljóst að ekki væri þörf á fjallabjörgunarfólki og aðrar sveitir en Bára afboðaðar. Sex manna sveit Bárufólks hélt áfram að fólkinu og fylgdi því niður fjallið. Hlúð var að einum ferðamannanna á heilsugæslunni á Djúpavogi en hann hafði fallið lítillega. Aðgerðum var lokið um klukkan hálf tólf í gærkvöldi. Björgunarsveitir Múlaþing Öryggi á ferðamannastöðum Mest lesið Engin byssa reyndist vera í bílnum Innlent „Ef við værum nasistar þá værum við ekki að skipta um kross“ Innlent Dásamar ÁTVR og skýtur á lögreglustjóra Innlent Boðar aðgerðir í þágu öryggis og fegrunar Washington D.C. Erlent Meira að segja happ þegar frystihúsið brann Innlent 27 daga frostlausum kafla lokið Veður Drápu tvo blaðamenn og tvo tökumenn vísvitandi Erlent Tveir leigubílstjórar sviptir ökuréttindum við Keflavíkurflugvöll Innlent Hinn látni bandarískur ferðamaður á sextugsaldri Innlent Fer í þrjú útköll á dag: Sprenging í útköllum vegna veggjalúsar Innlent Fleiri fréttir Ókyrrð að aukast en lítil hætta á ferðum Komu ferðamönnum í sjálfsheldu á Búlandstindi til aðstoðar Fylla í skörð reynslubolta Sagður hafa unnið fyrir fjölmiðlateymi Hamas áður en stríðið hófst Þurfti rannsóknarvinnu til að finna upplýsingar um bílastæðarukkun „Alvarlegar afleiðingar“ verði greiðsluþátttöku hætt Bráðabirgðaheimild veitt fyrir Hvammsvirkjun Fer í þrjú útköll á dag: Sprenging í útköllum vegna veggjalúsar „Ef við værum nasistar þá værum við ekki að skipta um kross“ Bílastæðamál, POTS, ókyrrð og íslenski hesturinn Engin byssa reyndist vera í bílnum Strætisvagnar rákust saman við Borgartún Hinn látni bandarískur ferðamaður á sextugsaldri Svara til saka eftir tvær vikur Dásamar ÁTVR og skýtur á lögreglustjóra Virkjanir í Skagafirði úr vernd í bið en Urriðafoss í nýtingu Fordæma „markviss“ dráp Ísraela á blaðamönnum á Gasa Boðar aðgerðir í þágu öryggis og fegrunar Washington D.C. 27 daga frostlausum kafla lokið Heimila sölu gervigreindar örflaga til Kína gegn hluta af ágóðanum Meira að segja happ þegar frystihúsið brann Eyðilegging eftir skjálfta í Tyrklandi Ástralir hyggjast viðurkenna sjálfstæða Palestínu Nýtt skilti komið upp og rauða ljósið mun loga oftar Drápu tvo blaðamenn og tvo tökumenn vísvitandi Sæti Artúrs logar Tíu metra djúp hola í ísnum á vinsælli gönguleið Fundur Selenskí, Pútíns og Trump á næsta leiti „Eins og það væri verið að segja mér að ég ætti tvo mánuði eftir ólifað“ Tveir á sjúkrahús eftir rafskútuslys Sjá meira