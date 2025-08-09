Wrexham lék í dag sinn fyrsta leik í ensku b-deildinni á þessari leiktíð en velska liðið hefur farið upp um þrjár deildir á stuttum tíma.
Það stefndi líka í sigur Wrexham á útivelli á móti Southampton, liði sem lék í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð. Draumabyrjun breyttist hins vgar í martröð í lokin
Southampton tryggði sér sigur með tveimur mörkum í blálokin, það fyrra kom á 90. mínútu eða það síðara á sjöttu mínútu í uppbótatóma.
Josh Windass hafði komið Wrexham yfir úr vítaspyrnu strax á 22. mínútu.
Southampton var 75 prósent boltann og átti 26 skot gegn aðeins 9 og eitthvað varð að láta undan.
Mörkin komu þó ekki fyrr en alveg í lokin og þau skoruðu Ryan Manning og James McClean.
Wrexham var í E-deildinni tímabilið 2022-23 en hefur síðan farið upp um þrjár deildir á síðustu þremur tímabilum.
Þetta var jafnframt fyrsti leikur liðsins í ensku b-deildinni síðan vorið 1982 eða í rúm 43 ár.