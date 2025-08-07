„Ákvað bara að láta vaða“ Kolbeinn Kristinsson skrifar 7. ágúst 2025 20:58 Kristín Dís í leik gegn FH. Vísir/Ernir Kristin Dís Árnadóttir, leikmaður Breiðabliks, skoraði draumamark í kvöld gegn Fram þegar hún kom Breiðabliki í 2-0 með bylmingsskoti fyrir utan teig í fyrri hálfleik. Aðspurð um lýsingu á marki sínu segir Kristín: „Það kemur fyrirgjöf, boltinn er hreinsaður í burtu af varnarmanni Fram og hann droppaði eitthvað fyrir utan teig og ég ákvað bara að láta vaða og var glöð að sjá boltann í netinu.“ Kristín, sem byrjaði á varamannabekknum gegn Val í síðasta leik, byrjaði inn á í kvöld gegn Fram. Aðspurð hvernig samkeppnin í liðinu blasti við henni, sagði hún: „Við erum með gríðarlega stóran hóp og við erum bara að nýta hann mjög vel núna. Eins og sjá má í kvöld erum við með frábæran bekk og stelpurnar koma bara inn og gefa allt í þetta. Við erum bara með stóran hóp og það er mjög gott fyrir alla held ég.“ Eftir tæpar tvær vikur eða 16. ágúst er úrslitaleikur Mjólkurbikarsins gegn FH á Laugardalsvelli. Skyldi hugurinn vera farinn að reika þangað? „Nei, alls ekki, við erum bara að taka einn leik í einu. Við erum held ég með sjö leiki í ágúst og við erum bara að taka næsta leik núna strax á þriðjudaginn þannig það er bara áfram gakk,“ segir Kristín Dís, miðvörðurinn öflugi í liði Blika þó svo hún hafi leikið í stöðu vinstri bakvarðar í dag. Fótbolti Íslenski boltinn Besta deild kvenna Breiðablik Mest lesið Uppgjörið: Víkingur - Bröndby 3-0 | Niðurlægðu gestina og Víkingar í frábærum málum Fótbolti Svakaleg slagsmál í æfingarleik á Spáni Fótbolti Dagný kveður West Ham með tárin í augunum Enski boltinn Uppgjörið: Zrinjski - Breiðablik 1-1 | Guði sé lof fyrir kaffi Fótbolti „Ekki sáttir við að Íslendingur kæmi að kenna þeim“ Fótbolti Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? Íslenski boltinn Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður Íslenski boltinn Markvörður íslenska liðsins með fimm mörk Handbolti Blikarnir hoppuðu út í á Fótbolti Gjörbreytt framlína Man United með tilkomu Šeško Enski boltinn Fleiri fréttir „Sáum á dómurunum í restina að þeir höfðu eitthvað á samviskunni“ „Ákvað bara að láta vaða“ „Það var góð barátta í okkur og mikil liðsheild“ Uppgjörið: Fram - Breiðablik 1-6 | Ekkert fær Blika stöðvað Uppgjörið: Þór/KA - Valur 1-2 | Mikilvægur sigur gestanna Uppgjör: Stjarnan - Tindastóll 3-0 | Hoppa upp í efri hlutann eftir sannfærandi sigur Fengið nokkur skilaboð eftir skipti frá Val til KR Sjáðu mörkin úr Bestu: Nú er hinn Pedersen bróðirinn farinn að skora líka „Ég var í smá sjokki“ Framari týndi boltanum í miðjum leik og Rikki G var alveg gáttaður Stúkan: Getur KR fallið úr deildinni? „Ég hef aldrei séð Stjörnuna spila svona“ „Ég er mjög þreyttur“ Uppgjörið: Afturelding - Vestri 1-1 | Deila með sér stigunum „Mæli með að dómarar nái þessum hraða með boltann“ Uppgjörið: Fram - Stjarnan 1-1 | Allir ósáttir eftir jafntefli Leiknir selur táning til Serbíu Markametið hans Patricks Pedersen í tölum Sjáðu Pedersen bæta metið og Skagamenn jafna með skrýtnum mörkum Uppgjör: ÍA - Valur 2-2 | Skaginn náði í stig með ótrúlegu marki Hansen hamingjusamur í Víkinni næstu árin Tryggvi þurfti að bíða í 257 daga eftir að bæta metið „Margir sem voru tilbúnir að koma honum fyrir kattarnef fyrir mig“ Natasha með slitið krossband Kári reynir að hjálpa HK upp um deild „Báðir endar vallarins mættu vera betri“ „Skemmtilegra þegar vel gengur“ Uppgjörið: Valur - Breiðablik 0-3 | Létt verk fyrir meistarana Sjáðu umdeilda vítadóminn og sigurmarkið sem var dæmt af Sjáðu tvennu Sigurðar og snögg svör Víkinga Sjá meira