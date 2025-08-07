Veðurstofan gerir ráð fyrir norðlægri átt í dag, átta til þrettán metrum á sekúndu, og rigningu með köflum á norðanverðu landinu.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði hægari og bjart að mestu sunnan heiða, en líkur á stöku skúrum þar síðdegis.
Hiti á landinu verður á bilinu sjö til sautján stig, hlýjast suðvestantil.
Á föstudag: Norðvestlæg átt 5-13 m/s, en heldur hvassari norðvestantil framan af degi. Rigning með köflum, en léttskýjað sunnan heiða. Hiti 5 til 16 stig, hlýjast sunnanlands.
Á laugardag: Norðvestlæg átt 3-10 og yfirleitt bjart, en 8-13 og dálítil væta norðaustanlands. Hiti 8 til 17 stig, hlýjast sunnantil.
Á sunnudag: Hæg breytileg átt og léttskýjað, en víða stöku skúrir síðdegis. Hiti 10 til 15 stig.
Á mánudag: Suðlæg átt 3-8 og bjart með köflum framan af degi, en hvessir og þykknar upp síðdegis. Suðaustan 8-15 og rigning sunnan- og vestanlands undir kvöld, en annars hægari og þurrt. Hiti 8 til 15 stig.
Á þriðjudag: Suðaustanátt og rigning öðru hverju. Hiti 10 til 15 stig.
Á miðvikudag: Útlit fyrir norðlæga átt. Skúrir á víð og dreif, en þurrt að kalla sunnan heiða. Hiti 10 til 20 stig, hlýjast syðst.