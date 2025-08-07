Skiptar skoðanir eru á fyrirhuguðum breytingum dómsmálaráðherra á reglum um dvalarleyfi hér á landi. Verkalýðsforkólfar eru á öndverðum meiði, á meðan formaður Sjálfstæðisflokksins segir ekkert nýtt í hugmyndunum.
Sagt var frá því á þriðjudag að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra vildi „tempra kraftmikla fólksfjölgun" á Íslandi með nýjum reglum um dvalarleyfi. Gera ætti auknar kröfur til þeirra sem hingað komi á grundvelli atvinnu- og námsmannaleyfi, og miða dvalarleyfisveitingar út frá því hvað atvinnulífið þurfi. Kerfið á Íslandi sé opnara en á öðrum Norðurlöndum, og geri minni kröfur til þeirra sem hingað komi.
Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, hefur gert alvarlegar athugasemdir við áform ráðherrans, og segir langflesta innflytjendur hér á landi koma frá EES-löndum, og þeir þurfi því ekki dvalarleyfi. Fólk sem helst þurfti dvalarleyfi sé fólk sem sinni störfum sem fólk innan EES fáist ekki til að starfa við.
Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar og því kollegi Höllu, hefur lýst sig á öndverðum meiði og sagt að stjórnlausar dvalarleyfisveitingar séu ekki hagur neins. Það sé ekki slæmt að ráðherrann vilji herða skilyrðin, og slíkt muni vonandi stuðla að heilbrigðum vinnumarkaði hér á landi.
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, hefur þá fagnað orðum ráðherra, og sagt gildandi útlendingalög handónýt, líkt og hann hafi minnt á í nær áratug.
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins og fyrrverandi dómsmálaráðherra, segir hugmyndir arftaka síns í embætti líta ágætlega út.
„Enda er ekkert nýtt í máli dómsmálaráðherra. Það eru engar nýjar hugmyndir. Allt það sem að hún hefur verið að segja og nefndi í þessari grein sem hún skrifaði í gær – og eins það sem hún hefur verið að segja á síðustu vikum – þetta eru í raun allt stefnumál Sjálfstæðisflokksins,“ segir Guðrún.
Mál sem ráðherrann hafi boðað séu allt mál sem Guðrún hafi haft á sinni þingmálaskrá á síðasta ári. Síðasta ríkisstjórn hafi farið í vinnu við að samræma íslenska löggjöf við lög Norðurlandanna.
„Og þessar breytingar studdu ekki Viðreisn né Samfylkingin þegar greidd voru atkvæði um þær breytingar á Alþingi Íslendinga í fyrra. Við í Sjálfstæðisflokknum munum styðja allar breytingar í þá very að ná meiri festu í þennan málaflokk,“ segir Guðrún.
Þorbjörg Sigríður vísaði meðal annars til svokallaðrar norskrar leiðar, sem feli í sér að laða til landsins fólk með færni, menntun og vilja til samfélagsþátttöku.
„Það hljómar auðvitað einkennilegaþegar ráðherra stígur hér fram og talar um „norska leið“ sem er í raun leið Sjálfstæðisflokksins.“
Dómsmálaráðherra segir að niðurstöður ítarlegrar greiningar á stöðu dvalarleyfa bendi til að gríðarleg fólksfjölgun á Íslandi undanfarin ár stafi ekki af stefnu heldur algjöru stefnuleysi. Frjálsir fólksflutningar séu grunnstoð hagvaxtar en undanfarin ár hafi vöxturinn verið meiri en innviðir landsins og velferð þoli.
„Stjórnlausar dvalarleyfisveitingar eru ekki hagur neins og það er að mínu mati undarlegt að forystufólk verkalýðshreyfingarinnar stígi fram til stuðnings þess. Það er ekki slæmt að dómsmálaráðuneytið vilji herða þessi skilyrði - slíkt mun vonandi styðja við heilbrigðan vinnumarkað hér á landi.“
Halla Gunnarsdóttir, formaður VR, segir margt að athuga við röksemdir dómsmálaráðherra hvað varðar fólksfjölgun á Íslandi og segist vona að umræður muni skapast um málið.