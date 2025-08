Hvetur fólk til að taka sjálfu með „þessu glæsiklofi“

Kvikmyndin Ástin sem eftir er verður frumsýnd í íslenskum bíóhúsum 14. ágúst og er auglýsingaherferð fyrir myndina farin á fullt.

Saga Garðarsdóttir, sem fer með aðalhlutverk í myndinni, birti skoplegt myndband af sér á Instagram í dag þar sem hún stendur við auglýsingaskilti sem sýnir klof hennar.

„Víðsvegar um borgina má sjá mynd af þessu glæsilega skuði, sem ku jú vera mitt skuð,“ segir Saga í myndbandinu.

„Skuða Garðars,“ bætir Snorri Helgason, eiginmaður Sögu, þá við.

„Ég ætla að hvetja ykkur öll ef þið sjáið mynd af þessu glæsiklofi að taka mynd af ykkur við klofið og tagga mig,“ segir Saga.

„Eru ekki allir í skuði?“ spyr þá Snorri.

„Er þetta ekki kloforð?“ svarar Saga og bætir við: „Klof me tender.“

Þau halda síðan áfram að reyna að toppa hvort annað í orðagríninu með bröndurum á borð: „Klof is All You Need,“ „Klof Me Do“ og „The Klof That Remains“