Ágústa Eva slær sér upp með KR-ingi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Ágústa Eva og Antonio hafa verið að slá sér upp undanfarna mánuði.
Ágústa Eva Erlendsdóttir, söngvari og leikkona, hefur fundið ástina í örmum grafíska hönnuðarins Antonio Otto Rabasca. Nýlega sást til þeirra leiðast í Hljómskálagarðinum ástfangin upp fyrir haus.

Heimildir fréttastofu herma að parið hafi verið slá sér upp undanfarna mánuði.

Hvergerðingurinn Ágústa Eva er landsþekkt en hún spratt fram á sjónarsviðið sem karakterinn Silvía Nótt í sjónvarpsþáttunum Sjáumst með Silvíu Nótt á Skjá einum og varð síðan landsfræg þegar hún fór sem Silvía með lagið „Til hamingju Ísland!“ í Eurovision.

Ágústa Eva og Gunni Hilmars mynda dúóið Sycamore Tree.Rakel Rún

Hún hefur síðan leikið á sviði, í sjónvarpi og í kvikmyndum, þar á meðal í Mýrinni (2006), Bjarnfreðarsyni (2009) og Ég man þig (2017). Þá hefur hún skemmt ófáum börnum sem grallarinn Lína Langsokkur í Þjóðleikhúsinu og sem prinsessan Elsa í teiknimyndinni Frosinn (2013). Hún hefur einnig getið sér gott orð sem söngkona, var í sveitunum Ske og Kritikal Mazz og er nú annar hluti dúósins Sycamore Tree.

Ágústa á fyrir einn son með Jóni Viðari Arnþórssyni, eiganda MMA Iceland og Icelandic Stunts, og eina dóttur með Aroni Pálmarssyni, handboltamanni sem er nýbúinn að leggja skóna á hilluna.

Antonio Otto Rabasca er ekki eins þekktur en hann starfar sem grafískur hönnuður hjá ferðaþjónustufyrirtækinu Gray Line. Hann hefur mikla reynslu af því að starfa í flugbransanum, var grafískur hönnuður hjá Wow frá 2017 til 2019 og starfaði þar áður hjá Air Atlanta í rúm tólf ár.

Antonio er fær ljósmyndari og mikill KR-ingur og myndar gjarnan leiki körfuboltaliða KR. Þá var hann heiðraður með silfurmerki KR á 125 ára afmæli félagsins í fyrra auk fjölda annarra dyggra KR-inga. Antonio á þrjár dætur úr fyrra hjónabandi.

