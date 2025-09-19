Ágústa Eva slær sér upp með KR-ingi Magnús Jochum Pálsson skrifar 19. september 2025 14:46 Ágústa Eva og Antonio hafa verið að slá sér upp undanfarna mánuði. Ágústa Eva Erlendsdóttir, söngvari og leikkona, hefur fundið ástina í örmum grafíska hönnuðarins Antonio Otto Rabasca. Nýlega sást til þeirra leiðast í Hljómskálagarðinum ástfangin upp fyrir haus. Heimildir fréttastofu herma að parið hafi verið slá sér upp undanfarna mánuði. Hvergerðingurinn Ágústa Eva er landsþekkt en hún spratt fram á sjónarsviðið sem karakterinn Silvía Nótt í sjónvarpsþáttunum Sjáumst með Silvíu Nótt á Skjá einum og varð síðan landsfræg þegar hún fór sem Silvía með lagið „Til hamingju Ísland!“ í Eurovision. Ágústa Eva og Gunni Hilmars mynda dúóið Sycamore Tree.Rakel Rún Hún hefur síðan leikið á sviði, í sjónvarpi og í kvikmyndum, þar á meðal í Mýrinni (2006), Bjarnfreðarsyni (2009) og Ég man þig (2017). Þá hefur hún skemmt ófáum börnum sem grallarinn Lína Langsokkur í Þjóðleikhúsinu og sem prinsessan Elsa í teiknimyndinni Frosinn (2013). Hún hefur einnig getið sér gott orð sem söngkona, var í sveitunum Ske og Kritikal Mazz og er nú annar hluti dúósins Sycamore Tree. Ágústa á fyrir einn son með Jóni Viðari Arnþórssyni, eiganda MMA Iceland og Icelandic Stunts, og eina dóttur með Aroni Pálmarssyni, handboltamanni sem er nýbúinn að leggja skóna á hilluna. Antonio Otto Rabasca er ekki eins þekktur en hann starfar sem grafískur hönnuður hjá ferðaþjónustufyrirtækinu Gray Line. Hann hefur mikla reynslu af því að starfa í flugbransanum, var grafískur hönnuður hjá Wow frá 2017 til 2019 og starfaði þar áður hjá Air Atlanta í rúm tólf ár. Antonio er fær ljósmyndari og mikill KR-ingur og myndar gjarnan leiki körfuboltaliða KR. Þá var hann heiðraður með silfurmerki KR á 125 ára afmæli félagsins í fyrra auk fjölda annarra dyggra KR-inga. Antonio á þrjár dætur úr fyrra hjónabandi. Ástin og lífið KR Tónlist Mest lesið Svona er matseðillinn á Litla-Hrauni Lífið Emilíana Torrini fann ástina Lífið Segir strákum að hætta í bandarísku efni: „Eins og við séum í málhöltu úthverfi í Nebraska“ Menning Alvöru bíó en hægt brenna Eldarnir Gagnrýni Innviðaráðherra á von á barni Lífið Ágústa Eva slær sér upp með KR-ingi Lífið 50+: Að sleppa takinu af krökkunum þegar þau eru flutt að heiman Áskorun Rooney getur ekki farið til Bretlands af ótta við að verða handtekin Lífið Heitustu naglatrendin fyrir haustið Lífið Ævintýralegt frí Ómars og Evu Margrétar á Ítalíu Lífið Fleiri fréttir Ágústa Eva slær sér upp með KR-ingi Fagurfræði og ævintýralegt gróðurhús í Fossvogi Innviðaráðherra á von á barni Búið spil hjá Burton og Bellucci Hlaupadrottning eignaðist dreng með hraði Bjó til útibíó við heita pottinn og með gerviblóm í garðhúsinu Danir með en keppnin sögð í fordæmalausri krísu Emilíana Torrini fann ástina Heitustu naglatrendin fyrir haustið Rooney getur ekki farið til Bretlands af ótta við að verða handtekin Svona er matseðillinn á Litla-Hrauni Klassískur ítalskur réttur sem allir elska Allsgáður í sjö ár: „Mæli með“ Skaut mink í eldhúsi í Garðabæ Íslandsmeistari í kokteilagerð selur slotið Ótrúlegt útsýni og erfiðar aðstæður á Skessuhorni Ævintýralegt frí Ómars og Evu Margrétar á Ítalíu Kynlífsmyndband í Ásmundarsal Þáttur Kimmel af sjónvarpsskjánum um óákveðinn tíma Hvernig getur kona sem er komin í tíðahvörf fundið neistann til að stunda kynlíf aftur? „Þú ert svo falleg“ Djúsí Ceasar vefja sem klikkar seint Bullandi boltastemning á árshátíð Sýnar Fjölgar mannkyninu enn frekar Berjamó með sjálfum Berjakarlinum Eiríkur og Alma selja smekklega hæð í Garðabæ Fór ein í eftirpartý með Drake en segir ekki meir „Erum við að falla úr efstu deild í Norður-Kóreu?“ Kærastinn skyndilega orðinn „pabbi“ Aldísar Borguðu norn fyrir gott veður á brúðkaupsdaginn Sjá meira