Ljóstillífun er nýjasta verkefni tónlistarmannsins og hljóðlistamannsins Pan Thorarensen. Hann segir verkið fjölþætta tónlistar- og hljóðrýmisútgáfa sem spanni mörk raftónlistar, náttúruhljóðs, hugleiðslulistar og tilraunakenndrar hljóðsköpunar.

Pan segir nýtt verk sitt, Ljóstillífun, byggja á tengingu við náttúruna en í verkefni notar hann upptökur úr náttúrunni sjálfri.

„Verkefnið byggir á djúpri tengingu við náttúru Íslands og þá sérstaklega flóru landsins, kyrrðina og þann dulúðuga kraft sem býr í íslensku landslagi. Titill verksins, Ljóstillífun, vísar til hins ósýnilega og lífsgefandi ferlis sem á sér stað í náttúrunni, áknmynd um sköpun, umbreytingu og lífskraft.“

Við gerð verksins nýtti Pan náttúruleg hljóð sem hann safnaði með sérhæfðum hljóðnemum út um allt land. Þessar hljóðupptökur, vindur í lyngmó, dropi á laufblaði, dynur í hrauninu, eru grunneiningar í verkinu.

„Þær eru ekki eingöngu notaðar sem bakgrunnshljóð heldur eru þær fléttaðar inn í sjálfa tónlistina og umbreyttar með rafrænni hljóðhönnun, hljóðgervlum, modularkerfum og handgerðum rafhljóðfærum,“ segir Pan.

Hekla gefur út sína þriðju breiðskífu.

Turnar er þriðja breiðskífa. Á plötunni bætir hún við sellói, rödd og kirkjuorgeli sem framkalla einstaka töfra, Platan var að hluta til tekin upp í, og nefnd eftir, miðalda kastalaturni í dreifbýli Frakklands og áhrifin leyna sér ekki.

Fyrsta platan af þremur

Í formi úlfs er fyrsta platan af þremur sem er byggð á bókinni „A Little Girl Dreams of Taking the Veil“ eftir Max Ernst. Í lýsingu um plötuna segir að notast hafi verið við myndefni og setningar úr bókinni og þær túlkaðar í tónlist.

Jóhannes Pálmason gefur nú út plötuna Í formi úlfs.

„Tónlistin fékk að flæða frítt fram og fengu hljóðfæraleikarar opið rými til spuna. Til að ná fram ýmsum blæbrigðum í túlkun minni á textunum, sem ég lagði til grundvallar, þá leitaði ég uppi umhverfishljóð, svo sem rennandi vatn í náttúrunni, íshelli sem brotnar undan fæti og andrúmsloftið að næturlagi. Einnig vildi ég ná fram drungalegum og ævintýrilegum heimi, sem ber mikið á í myndlist Max Ernsts, meðal annars með því að blanda saman martraðarlegri tónlist og hvíslandi barnsröddum,“ segir Jóhannes um verkið í tilkynningu.

Eins og kom fram að ofan er Í formi úlfs fyrsta verkið af þremur. Hin verkin verða Stund uglunnar og það þriðja Krákustígur.

Fyrsta breiðskífan

Unfiled er samstarfsverkefni þeirra Atla Bollasonar og Guðmundar Úlfarssonar. Þeir hófu samstarf árið 2019 með röð tilraunakenndra sjónleika í Mengi og senda nú frá sér sína fyrstu breiðskífu sína, samnefnda sveitinni, sem er að mestu leyti samin í Łódź í Póllandi.

Guðmundur Úlfarsson og Atli Bollason gefa saman út sína fyrstu breiðskífu sem Unfiled.

Í tilkynningu segir að tónlistin og myndheimurinn sæki innblástur í sögu borgarinnar, sem breyttist á fáum áratugum frá smáþorpi í næststærstu borg Póllands.

„Frá falli Sovétríkjanna hefur íbúafjöldinn hins vegar dregist verulega saman og í dag er Łódź eins konar austur-evrópsk Detroit, full af yfirgefnum iðngörðum og íbúðarkjörnum sem fengu að grotna niður í áratugi. Draugar borgarinnar ganga aftur í depurð tónlistarinnar, yfirgengilegum hávaða og glymjandi málmkenndum töktum.“

