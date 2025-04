Björn Boði lét drauminn rætast þegar að hann ákvað að flytja til New York í janúar árið 2024, og skráði sig í tískutengt nám í listaháskólanum The Fashion Institute of Technology.

Björn Boði sýnir lesendum Vísis hina hliðina þessa vikuna.

Fullt nafn? Björn Boði Björnsson

Aldur? 26 ára

Starf? Er í námi í New York en starfa sem flugfreyja hjá Icelandair á sumrin. Er líka að vinna í WCGW með systur minni.

Fjölskylduhagir? Nýt þess að vera einhleypur

Lýstu sjálfri þér í þremur orðum:

Jákvæður, brosmildur og forvitinn.

Hvað er á döfinni? Finna nýja íbúð í New York og klára önnina

Þín mesta gæfa í lífinu? Fjölskyldan og vinir, veit ekki hvar ég væri án þeirra

Hvað sérðu þig eftir tíu ár? Úff, ég hugsa ekki svona langt fram í tímann, en eins og er er ég í New York og leyfi lífinu bara að leiða mig.

Hvað viltu upplifa áður en þú deyrð? Heimsækja allar heimsálfurnar.

Besta heilræði sem þú hefur fengið?

It’s never that serious.

Hvað hefur mótað þig mest? Að flytja einn til New York og þurfa að treysta algjörlega á mig sjálfan í nýrri borg.

Hvað gerirðu til að endurhlaða batteríin? Ganga meðfram ánni, fer í Central Park eða uppí rúm með kerti og tónlist.

Uppskrift að drauma sunnudegi? Sofa út, fara í göngutúr, thrifta, elda með vinum og horfa á White Lotus.

Uppáhalds staðurinn á heimilinu? Bý í lítilli íbúð með tveim herbergisfélögum þannig herbergið mitt er minn heilagi staður.

Fallegasti staður á landinu? Sumarbústaðurinn okkar á Þingvöllum.

En í heiminum? Taíland er örugglega einn fallegasti staður sem ég hef ferðast til.

Hvað er það fyrsta sem þú gerir þú vaknar? Snooza í 10 mín og ákveð síðan outfittið mitt fyrir daginn

En það síðasta sem þú gerir áður en þú ferð að sofa? Last check á samfélagsmiðlum og podcast.

Hugarðu að heilsunni, þá hvernig? Fer í ræktina á hverjum degi og hugsa um mataræðið upp að vissu marki, svo labba ég rosalega mikið.

Hvað ætlaðir þú að verða þegar þú yrðir stór? Kokkur eða arkitekt.

Draumurinn var að opna veitingastað.

Hvenær fórstu að gráta síðast og af hverju? Táraðist þegar ég kláraði bókina Iron Flame.

Ertu A eða B týpa? Fer eftir árstíðum en í grunninn er ég meiri B.

Uppáhalds matur? Hakk og kartöflumús heima hjá mömmu og pabba.

Hvað veitir þér innblástur?

Allt í kringum mig - fólkið, borgin, tískan, tónlist

Hvaða tungumál talarðu? Íslensku, ensku og smá spænsku.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileikum?

Er fáránlega góður að pakka í ferðatösku.

Hvaða ofurkröftum myndir þú vilja búa yfir? Teleportation.

Hvað stendur í síðustu FB-skilaboðunum sem þú sendir? „Þetta má fara í svefnherbergið mitt” með link að ævintýralandi til sölu í fjölskylduchattið.

Draumabíllinn þinn? Rolls Royce eða G-Class.

Leður eða strigaskór? Það sem fer outfittinu betur.

Fyrsti kossinn? Það var held ég í leikskóla.

Óttastu eitthvað?

Að festast – ekki endilega líkamlega heldur andlega. Að vera ekki að vaxa.

Hvað ertu að hámhorfa á? White Lotus á sunnudögum og Gossip Girl í bakgrunni þegar ég þarf eitthvað þægilegt.

Hvaða lag kemur þér alltaf í gírinn? Too Late með Þórunni Antoníu.